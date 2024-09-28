Kasımpaşa; Galatasaray ile 3-3 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Kasımpaşa; Galatasaray ile 3-3 Berabere Kaldı

Kasımpaşa; Galatasaray ile 3-3 Berabere Kaldı

Antrenör Barış Kanbak, ikinci yarıda gösterdikleri performansı ilk yarıda sergileyebilselerdi 3 puan alabileceklerini belirtti.

28.09.2024 23:39
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KASIMPAŞA Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, "İkinci yarıda oynadığımız oyunu, ilk yarıda oynayabilseydik belki 3 puanla da ayrılabilirdik. Herkesi tebrik ediyorum. Seyir zevki güzel bir maç oldu. Belki 3 puan alamadık, Galatasaray'a karşı 3 gol bulduk" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, açıklamalarda bulundu. Devreyi golle kapattıktan sonra umutlandıklarını ifade eden Barış Kanbak, "Oyunu iki bölümde değerlendirmek istiyorum. İlk yarıda hem defansif, hem de ofansif oyun planımızı sahaya istediğimiz gibi gerçekleştiremedik. Bunda rakibin iki santrforla oyuna başlaması da etkili oldu. Stoperlerimiz birebir oynamak zorunda kaldı. Soyunma odasına bizim yüksek şiddetli oyunu sahada göstermemiz gerektiğini konuştuk. Oyunu tempolu, uzun süre yukarıda tutmamız gerektiğini söyledik. Mertens'in oyuna girişi bizim de defansif anlamda daha güçlü olmamıza neden oldu. Defansif oyunumuzu güçlü kılmak istiyorduk, Gökhan'ı aldık. İlk yarıda gol bulup içeriye girmek, bize umut oldu. Bu umudun peşinden gittik. Oyunu son ana kadar tempolu tuttuk. İkinci yarıda oynadığımız oyunu, ilk yarıda oynayabilseydik belki 3 puanla da ayrılabilirdik. Herkesi tebrik ediyorum. Güzel bir akşam oldu. Maç önce şunu söylemiştim, Galatasaray - Kasımpaşa maçları bol gollü geçiyordu. Seyir zevki güzel bir maç oldu. Gol sorunumuzu da çözdüğümüzü düşünüyorum. Belki 3 puan alamadık, Galatasaray'a karşı 3 gol bulduk" diye konuştu.

'BUGÜN HAKEMLİK ÇOK DA BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında da yorumlarda bulunan Kanbak, "Bugün hakemlik çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Olabiliyor, biz bile hata yaptık. Bariz hata hatırlamıyorum. Belki verilmeyen penaltı pozisyonunda ben nizamı olarak değerlendirmedim" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa; Galatasaray ile 3-3 Berabere Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa; Galatasaray ile 3-3 Berabere Kaldı - Son Dakika
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