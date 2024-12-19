Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni U19 Takımıyla Geçti

Spor

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Suat Güz, Tuncay Ercan

GENÇLERBİRLİĞİ: Orkun Özdemir, Samed Onur, Yatabare, Mete Kaan Demir (Dk. 79 Ensar Kemaloğlu), Çağrı Fedai (Dk. 87 Ertuğrul Sandıkçı), Mikail Okyar (Dk. 46 Elias Durmaz), Aias Aosman, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal (Dk. 57 Sami Gökhan Altıparmak), Fıratcan Üzüm (Dk. 87 Berat Can Sebat), Sinan Osmanoğlu

KASIMPAŞA: Ali Emre Yanar, Adnan Aktaş (Dk. 84 Ömer Efe Ecin), Yaman Suakar, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın (Dk. 62 Bahtiyar Aras Özden), Emirhan Yiğit (Dk. 84 Muhammed Ateş), Berkay Muratoğlu, Yunus Emre Atakaya (Dk. 71 Ege Ketahte), Dağhan Erdoğan (Dk. 46 Kaan Doğan), Beraat Doğan Yıldız

GOL: Emirhan Yiğit (dk. 8) (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Adnan Aktaş, Ali Emre Yanar (Kasımpaşa) Fıratcan Üzüm, Aias Aosman, Yatabare (Gençlerbirliği)

ZİRAAT Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan ancak daha sonra bu kararından vazgeçen Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada U19 takımıyla çıktığı maçta Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Kasımpaşa, 8'inci dakikada Sarp Yavrucu'nun asistinde, 18 yaşındaki genç Emirhan Yiğit'in golüyle öne geçti: 1-0. Başkent ekibi, rakibine büyük baskı kurmasına rağmen gol bulamadı ve kupaya 5'inci eleme turunda veda etti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAMA KARARI ALMIŞTI

Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmayacağına dair daha önce açıklama yapmış olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan görüşmeler sonrasında katılma kararı almıştı. Bu karar sonrası U19 takımıyla sahaya çıkan Kasımpaşa, başkent ekibini evinde yenerek bir üst tura çıktı.