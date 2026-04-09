Kasımpaşa, Hajradinovic ile Sözleşme Uzattı
Kasımpaşa, Hajradinovic ile Sözleşme Uzattı

09.04.2026 17:41
Kasımpaşa, kaptanı Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılar dilendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcusu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek takım kaptanımız ve başarılı oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Kaptanımıza Kasımpaşa formasıyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ocak 2019'dan bu yana Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, görev yaptığı 246 müsabakada 33 gol kaydetti.

Kaynak: AA

