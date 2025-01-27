Kasımpaşa - Hatayspor Maçı 5-4 Bitti

Spor

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, evinde Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa evinde Hatayspor'u ağırladı.

Henüz 8. dakikada Francisco Calvo'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan konuk ekip, 15. dakikada Boutobba, 20. dakikada ise Cemali Sertel'in golleriyle 2-0 öne geçti. Gollere hızlı karşılık veren Kasımpaşa, 30. dakikada Hajradinovic ile farkı 1'e indirdi. 39'da ise Kilama kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaptı. İlk yarı bitmeden kazanılan penaltıyla bir gol daha bulan Atakaş Hatayspor, devreye 3-2 önde girdi.

Kasımpaşa, ikinci yarıda 54'de Aytaç Kara ile 3-3 beraberliği yakaladı. 58'de Aboubakar, takımını 4-3 öne geçirdi. 69. dakikada Mamadou Fall'un gölüyle skor 4-4 oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Claudio Winck kaydetti.

Kasımpaşa, puanını 25 yaparak 12. sıraya yükselirken Atakaş Hatayspor 10 puanda kaldı.