Kasımpaşa, hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldı

Spor

Kasımpaşa, hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa, Summer Tour 2024 etkinliği kapsamında 20 Temmuz'a kadar Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak Hull City ile karşı karşıya geldi.

Lacivert-beyazlı ekip, 65. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçerken Hull City, 82. dakikada Nathan Tinsdale'in golüyle skoru eşitledi ve maç da 1-1 sona erdi.

Hull City, 18 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe ile dostluk maçı oynayacak.