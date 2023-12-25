 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Berabere - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Berabere

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasındaki maç 1-1 berabere tamamlandı. Hajradinovic ve Gaich'in attığı gollerle eşitlik bozulmadı.

Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Berabere
25.12.2023 - 18:04,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk devresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Hojer'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Varesanovic'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

13. dakikada Hajradinovic'in şutunda top ceza sahası içindeki Emirhan Topçu'nun eline çarptı. Hakem Turgut Doman VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı. Pozisyonun devamında Aytaç Kara, oyun alanına geri dönen topa kayarak müdahale etmek istedi. Hakem Turgut Doman, Aytaç'ın yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi.

30. dakikada Omeruo'nun ceza sahasına uzun pasında Nuno da Costa, topu kafayla ceza sahası dışında bulunan Hajradinovic'e indirdi. Ceza sahası yayında topla buluşan Hajradinovic, bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

45+2. dakikada ceza sahasında Sinan Osmanoğlu'nun pasında topla buluşan Gaich, yerden sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Turgut Doman, Volkan Narinç, Ali Tuna

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Ngoy dk. 41), Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Emirhan Yiğit, Gomis

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Şahin, Alikulov (Sinan Osmanoğlu dk. 37), Emirhan Topçu, Hojer, Varesanovic, Shelvey, Benhur Keser, Olawoyin, Zeqiri, Gaich

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Gustavo, Anıl Yaşar, Laine, Pinchi, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Minchev

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Hajradinovic (dk. 30) (Kasımpaşa), Gaich (dk. 45+2) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Hojer (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Aytaç Kara, Kasımpaşa, Rizespor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Berabere - Son Dakika


18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26
İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var

Son Dakika
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26 İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu
15:48 İstanbul'da 6 katlı bina çöktü, vatandaşlar canlarını son anda kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 18:32:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Berabere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement