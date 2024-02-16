Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük berabere kaldı - Son Dakika
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Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük berabere kaldı

Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük berabere kaldı

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat GüzKasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Gökhan Gül (Dk. 61 Sadiku), Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan (Dk.

16.02.2024 22:44
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Gökhan Gül (Dk. 61 Sadiku), Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan (Dk. 75 Rochinha), da Costa

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis (Dk. 90+2 Feghouli), Bertolacci (Dk. 72 Rohden), Emre Mor (Dk. 78 Can Keleş), Eysseric, Mendes (Dk. 90+2 Marcao), Güven Yalçın (Dk. 78 Lasagna)

Goller: Dk. 11 da Costa (Kasımpaşa), Dk. 38 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 69 Porozo, Dk. 71 da Costa (Kasımpaşa), Dk. 78 Emre Mor, Dk. 84 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 1-1 sonuçlandı.

57. dakikada Nazım Sangare'nin sağ taraftan açtığı ortada Mendes, topa kafayla vurdu ancak kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Fall'ın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışı sağ çaprazından şut çekti. Kaleci Sirigu, bu şut sonrası meşin yuvarlağı çeldi.

Müsabaka, 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük berabere kaldı - Son Dakika
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