Kasımpaşa-Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa-Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek

20.10.2022 10:43
Kasımpaşa-Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kasımpaşa- Kayserispor maçına Mustafa Kürşad Filiz'i görevlendirdi.

Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atama ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ile Mehmet Salim Mazlum üstlenecek. Maçın 4. hakemi olarak da Eren Özyemişcioğlu görev yapacak.

İstanbul Bölgesi hakemi Mustafa Kürşad Filiz, Kasımpaşa'nın 1 maçında orta hakem olarak görev üstlenirken, Kayserispor'un ise ilk kez maçını yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Galatasaray'da kupa rotasyonu Galatasaray'da kupa rotasyonu Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok

Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı
10:44 FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı
10:34 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
10:35 AK Partili Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle çalışmayacağım için mutluyum
10:31 Eylül ayında yapılan 13 genel seçim anketinin ortalaması alındı: Türkiye İşçi Partisi, ilk kez listede kendisine yer buldu
10:17 Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmak istediğini açıklaması sonrası ABD'den tepki! Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundular
10:14 Hollanda'da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Türkiye'ye getirilen Dilara, 8,5 aylık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti
09:57 Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda skandal kıyafet uyarısı: Tahrik edecek kıyafetlere izin verilmeyecek
09:57 Ronaldo ile Ten Hag arasında sular durulmuyor! 2 kez ısınmaya yollanan Portekizli süperstar, oyuna alınmayınca sert tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 11:45:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kasımpaşa-Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement