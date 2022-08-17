İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir" denildi. Kasımpaşa, sezonun ilk 2 haftasında Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe'ye ise 6-0 yenilmesinin ardından Sami Uğurlu ile yolları ayırmıştı.

ŞENOL CAN İLE İKİNCİ DÖNEM

Şenol Can, Kasımpaşa'da daha önce 2020-2021 sezonunun son 10 lig maçı ile 2021-2022'nin ilk haftasındaki karşılaşmada görev yaptı. İstanbul temsilcisi söz konusu 11 maçta dörder galibiyet ve beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.