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Kasımpaşa, Muleka ile imzaladı - Son Dakika

Kasımpaşa, Muleka ile imzaladı

08.02.2022 22:41
Kasımpaşa, Muleka ile imzaladı

Kasımpaşa, Belçika ekiplerinden Standard Liege'de forma giyen forvet oyuncusu Jackson Muleka ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, Belçika ekiplerinden Standard Liege'de forma giyen forvet oyuncusu Jackson Muleka ile sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Belçika ekiplerinden Standard Liege takımının forvet oyuncusu Jackson Muleka, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.


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Standard Liege, Liv Hospital, Kasımpaşa, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Muleka ile imzaladı - Son Dakika Spor


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