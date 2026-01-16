Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu - Son Dakika
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu

16.01.2026 18:06  Güncelleme: 18:12
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın antrenman videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul ekibi, devre arasında kadrosuna İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun gibi isimleri katarak dikkat çekti. Şut çalışmasını içeren video, binlerce beğeni alarak kısa sürede viral hale geldi. Yeni transferlerin katılımıyla çekilen antrenman videosu, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekti ve viral içerikler arasına girdi.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın antrenmandan paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Devre arasında İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun gibi isimleri kadrosuna katan İstanbul ekibinin şut çalışması, binlerce beğeni alarak viral hale geldi.

KASIMPAŞA'NIN ANTRENMAN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, antrenmandan paylaştığı görüntülerle dikkat çekti. Kulübün yayınladığı videoda yer alan şut çalışması, kısa sürede sosyal medyada yayılırken futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.

ŞUT ÇALIŞMASINA BEĞENİ YAĞDI

Videodaki şut antrenmanı bölümü, taraftarlar ve futbolseverler tarafından binlerce kez beğenildi. Paylaşım, kısa süre içinde viral içerikler arasına girdi.

DEVRE ARASINDA DİKKAT ÇEKEN HAMLELER

Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadrosuna katarak kadro gücünü artırmıştı. Yeni isimlerin takıma dahil olduğu süreçte paylaşılan antrenman videosu da ilginin daha da artmasına neden oldu.

İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    kova kaleci kim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
