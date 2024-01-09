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Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Serdar Gürler'in golüyle Başakşehir öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi
09.01.2024 - 22:21,
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Pakkan, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Yasin Özcan, Taylan Aydın, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Gomis, da Costa

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Keny

Gol: Dk. 25 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

25. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği topu Berkay Özcan kontrol etti. Berkay geriden gelen Deniz'e, Deniz de Serdar'a pasını attı. Serdar'ın şutunda, Kasımpaşa savunmasında Taylan'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

38. dakikada Kasımpaşa beraberlik golüne yaklaştı. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Fall ceza sahasına girdi. Fall'un sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada Kasımpaşa ceza sahasına giren Serdar Gürler şık bir pasla topu Emirhan'a bıraktı. Emirhan da geriden gelen Deniz'e pasını gönderdi. Deniz'in şutunda kaleye giden top, Kasımpaşa savunmasında Ben Ouanes'e çarpıp kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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