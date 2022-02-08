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Kasımpaşa, Rayane Aabid'i transfer etti - Son Dakika

Kasımpaşa, Rayane Aabid'i transfer etti

08.02.2022 14:24
Kasımpaşa, Rayane Aabid'i transfer etti

Kasımpaşa Kulübü, Rayane Aabid'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü, Rayane Aabid'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtilerek, "Son olarak Yeni Malatyaspor formasını giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, Kemerburgaz Tesisleri'mizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Fas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Rayane Aabid'i transfer etti - Son Dakika Spor


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