Kasımpaşa, Rizespor'u Ağırlıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Maçta hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Ligde 4 galibiyet, 8 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı futbol takımı, topladığı 20 puanla düşme hattında 16. sırada bulunuyor.

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, ligdeki son maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Süper Lig'de çıktığı 23 karşılaşmada 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor ise elde ettiği 24 puanla 11. basamakta haftaya giriş yaptı.

Teknik direktörlüğünü Recep Uçar'ın yaptığı Karadeniz ekibi, kazanarak alt sıralarla bağını koparmayı hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, rakibini deplasmanda 2-1 yenmişti.

Eksikler

Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak.

Lacivert-beyazlı ekipte Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Mortadha Ben Ouanes ile sarı kart cezalısı Cafu, maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan İstanbul ekibinde geçen hafta oynanan karşılaşmada kadroda olmayan Kerem Demirbay ile Rodrigo Becao'nun müsabakada forma giyip giymeyeceği maç saatine doğru belli olacak.

Emre Belözoğlu, Recep Uçar karşısındaki 3 maçı da kazandı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde meslektaşı Recep Uçar'a maç kaybetmedi.

Belözoğlu, Uçar'a rakip olduğu Süper Lig'deki üç maçı da kazanmayı başardı. İstanbul ekibinin teknik direktörü, söz konusu üç galibiyeti de farklı takımların başında aldı.

Emre Belözoğlu, Recep Uçar'ı Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı süreçte mağlup etti.