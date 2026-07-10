Kasımpaşa, Sercan Deniz'i Transfer Etti - Son Dakika
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Kasımpaşa, Sercan Deniz'i Transfer Etti

10.07.2026 18:30
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19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon 9 gol attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Bucaspor 1928 forması giyen Sercan Deniz, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Sercan Deniz'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Bucaspor'da 34 maçta forma giyen Sercan, 9 gol attı.

Kaynak: AA

Kasımpaşa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Sercan Deniz'i Transfer Etti - Son Dakika

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