Kasımpaşa, Sivasspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.
Süper Lig'deki 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, topladığı 14 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Kırmızı-beyazlı ekip ise 12 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puan elde etti. Sivas temsilcisi, ligde 7. sırada yer alıyor.
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