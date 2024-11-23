Kasımpaşa, Sivasspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Süper Lig'deki 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, topladığı 14 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Kırmızı-beyazlı ekip ise 12 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puan elde etti. Sivas temsilcisi, ligde 7. sırada yer alıyor.