Kasımpaşa, Sivasspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa, Sivasspor'u 3-1 Yendi

Sivasspor'un eksik kadrosu ile Kasımpaşa'ya karşı 3-1 kaybettiği maç sonrası teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

19.04.2025 17:09
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SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kendileri için dönüm noktası olan bir maç oynadıklarını ifade eden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Futbolcu arkadaşlarımıza da bunu anlattık. Buraya çok eksik bir kadroya geldik. Cezalı ve sakat olan oyuncularımız vardı. Güzel bir maç oldu. Maçın başında yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek buradan iyi ayrılabilirdik. Yapacak bir şey yok. Önümüzde kritik maçlar var. O maçları kazanmamız gerekiyor. Diğer arkadaşlarımız da geldikten sonra inşallah daha iyi olacağız. Bugün istediğimiz şekilde oynayamadık. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

'KALAN MAÇLARI İYİ BİTİRMEMİZ ŞART'

Özellikle iç sahada oynayacakları maçları kazanmaları gerektiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Kalan maçlarımızı iyi bitirmemiz şart. Onun için özellikle iç sahada oynayacağımız maçları daha dikkatli şekilde kazanmamız gerekiyor. Zor bir fikstürümüz var. Antalyaspor ile oynayacağız, arkasından Galatasaray maçımız var. Biz biraz geç geldik. Bunları söylediğin zaman sıkıntı oluyor. İstediğimiz gibi bir kadro kurma şansımız yoktu. Transfer şansımız da yoktu. Niye gittiniz derseniz ben Sivaslıyım. Çağırdıklarında giderim. Elimizden geleni ekiple beraber en iyisini yaparız. Kalan maçları iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'KAZANMAMIZ İÇİN BU OYUNUN EN AZ 5 KATINA ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'

Düşme konusunu düşünmediklerini dile getiren Çalımbay, "Kalan maçları kazanmamız lazım. Burada Galatasaray maçımız da var. Önemli maçlar var. Düşme konusunu düşünmüyoruz bile. O maçları kazanırsak çok daha iyi olacak. Kazanmamız için bu oyunun en az 5 katına çıkmamız gerekiyor. Oyuncuların her şeyi anlamaları gerekiyor. Zor bir durumun altına girdik. Ben antrenör olarak düşme hattındaki takımlarda çok çalıştım. Çok da iyi yerlere getirdik. Burada da aynısını yapmaya çalışacağız. Benim kurduğum, Avrupa'ya giden, kupayı kazanan takım bu değil. Çok eksiklerimiz var. O da sıkıntı oldu. 5 maçta herkes mecburen elinden gelen her şeyi gösterecek" dedi.

SERHAT SÜTLÜ: KALAN 5 MAÇTA 15 PUANA TALİBİZ

Sivasspor'un zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Sivasspor'a geçmiş olsun zor bir süreç yaşıyorlar. Allah kolaylık versin. Biz de buraya geldiğimiz zaman maçtan önce yaptığım bilgilendirmede tek hedefin 3 puan olduğunu söylemiştim. Oyuncularımız başlama düdüğünden maçın sonuna kadar arayan, isteyen, galibiyeti kovalayan bir oyun ortaya koydu. Değerli bir oyuncu grubumuz var. Sadece oyun olarak değil insani olarak da değerli bir grupla çalışıyoruz. BAY haftasına 3 puanla girdik. Kalan 5 maçta 15 puana talibiz. Bütün çalışmaları bu yönde yapacağız. Gol yollarında etkili, isteyen, bir oyun ortaya koyma hedefimiz var. Ara ara durumumuzu etkileyen kazalar oluyor, yapacak bir şey yok. Sezonun sonu geliyor, oyuncular mental olarak yorulmuş durumda. Galibiyet için hepsine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

'MAÇ MAÇ HAZIRLANAN BİR EKİBİZ'

Göreve geldiklerinden beri farklı formasyonlarla sahada yer aldıklarını ve maç maç gittiklerini belirten Sütlü, "Süreye her zaman ihtiyaç var. Biz maç maç hazırlanan bir ekibiz. Sezon başından beri birlikte değiliz. Onların bir düzeni vardı. Geçtiğimiz haftalarda 3-5-2 dizilişini ortaya koyduk. Geldiğimizde 4-3-3 oynuyorduk. Her maç bunu değiştirebiliyoruz. Değişmeyen tek şey bekleyen, rakibi seyreden bir takım değiliz. Kazanmaya odaklı, oyuncu grubuyla olmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon transferler söz konusu olunca da hedefleri daha kolay konuşabiliriz" dedi.

Kasımpaşa'nın daha üst sıralarda olması gerektiğine dikkat çeken Serhat Sütlü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu takımın daha üst sıralarda olması gerektiğini söyledik. Çok fazla gol atan ancak çok da yiyen bir takım vardı. Açıklamalarda buna değindik. Biz bunu düzeltip, iyi yaptıklarımızı daha da iyi getirmekti amacımız. Oyuncuların özgürlükleri oyun içinde gidebiliyor ama savunmada yediğimiz 4 gol var. Oyuncuların savunmayı daha keyifli, birlikte yapıyor olmaları önemli. Geçen hafta bizim 3 puan bırakacağımız bir maç değildi. 5 maçta 15 puana talibiz. Hedef olarak Burak hoca yerimiz burası değil daha yukarı demişti. Bu sıralar bu takımın sıraları değil. 5 maçı kazandıktan sonra biz de yerimizi merak ediyoruz"

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Sivasspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika

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