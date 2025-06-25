Kasımpaşa, Şota Arveladze ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine 2012-2015 yıllarında da lacivert-beyazlı takımı çalıştıran Şota Arveladze'yi getirdi.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2012-2015 yıllarında teknik direktörlük görevini üstlenen Şota Arveladze, yeniden Kasımpaşa'mızın başında. Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şota Arveladze'ye yuvana 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Gürcü teknik adam, lacivert-beyazlı takımın yanı sıra Türkiye'de daha önce Kayserispor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te de görev yapmıştı.