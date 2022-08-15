Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)

15.08.2022 22:43
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu'nun sağ taraftan ortasında Joshua King kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada rakip sahada topu sürerek ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ara pası ile topu Joshua King'in önüne yuvarladı. Topla buluşan Joshua King, kaleci Ertuğrul'u da çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun kendi sahasından savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşmak isteyen Enner Valencia, Emre Yeşilyurt tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan, Emre'yi kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

30. dakikada kontra atağa çıkan Fenerbahçe'de Ferdi'nin pasında sol tarafta topla buluşan Joshua King topu Valencia ile buluşturdu. Savunmayı çalımlayarak son çizgiye inmeden şutunu çeken Valencia meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta yolladı.

34. dakikada Gustavo Henrique'nin uzun pasında topla buluşan Lincoln'un sağ taraftan açtığı ortada Enner Valencia topu yakın mesafeden kafa vuruşu ile ağlara yolladı. 0-2

45+3. dakikada Osayi Samuel'in pasında Valencia sağ tarafta topla buluştu ve yerden ceza sahası içine gönderdiği topu Emre Mor filelere gönderdi. 0-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Kemal Yılmaz xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Florent Hadergjonaj xx, Daniel Graovac xx, Hasan Emre xx, Raoul Petretta xx, Aytaç Kara xx, Mamadou Fall xx, Haris Hajradinovic xx, Valentin Eysseric xx, Bersant Celina xx, Stephane Bahoken xx

Yedekler: Erdem Canpolat,Tunay Torun, Yunus Mallı,Ahmet Engin, Erdem Çetinkaya, Feyzi Yıldırım, Berat Kalkan, Yasin Özcan, Turgay Gemicibaşı, Ali Demirel

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Osayi Samuel xx, Gustavo Henrique xx, Attila Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Willian Arao xx, Miha Zajc xx, Emre Mor xxx, Lincoln xx, Enner Valencia xxx, Joshua King xxx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Diego Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun, Bruma, Miguel Crespo, Luan Peres, Lemos, Burak Kapacak, İsmail Yüksek

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Kırmızı kart: Emre Yeşilyurt (dk. 16) (Kasımpaşa)

Goller: Joshua King (dk. 8), Valencia (dk. 34), Emre Mor (dk. 45+3) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı) - Son Dakika
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