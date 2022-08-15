16. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun kendi sahasından savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşmak isteyen Enner Valencia, Emre Yeşilyurt tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan, Emre'yi kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.