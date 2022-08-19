Sezona teknik sorumlu Sami Uğurlu yönetiminde giren ve ilk haftada Medipol Başakşehir 'e 4-0 yenilen lacivert-beyazlılar, ikinci maçta ise Fenerbahçe 'ye 6-0 mağlup oldu. İki mücadelede yenilen 10 gol sonrasında Uğurlu ile yollar ayrılırken takımın başına Şenol Can getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Giresunspor'a konuk olacak - Son Dakika

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