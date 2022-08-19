Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Giresunspor'a konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Giresunspor'a konuk olacak

19.08.2022 11:49
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Giresunspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Sezona teknik sorumlu Sami Uğurlu yönetiminde giren ve ilk haftada Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen lacivert-beyazlılar, ikinci maçta ise Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. İki mücadelede yenilen 10 gol sonrasında Uğurlu ile yollar ayrılırken takımın başına Şenol Can getirildi.

Puan durumunun son sırasında kalan Kasımpaşa, ikinci kez takımın başına geçen Şenol Can yönetiminde Giresunspor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

Lacivert-beyazlı takımın Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hasan Emre Yeşilyurt, cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İlk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Giresunspor ise ikinci haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek moral buldu.

YORUMLAR
500
Austria Wien-Fenerbahçe maçından notlar Austria Wien-Fenerbahçe maçından notlar İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
Kaynak: AA

Giresunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Giresunspor'a konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:55 Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:53:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Giresunspor'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement