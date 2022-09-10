Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray - Son Dakika
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Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray

10.09.2022 09:30
Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde çıktığı son 2 maçı kazanan Kasımpaşa, Galatasaray karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 6 puanla 12. sırada girdi.

Geride kalan süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray ise 10 puanla 7. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Raoul Petretta, müsabakada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray - Son Dakika

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