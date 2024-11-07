Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında yarın Bellona Kayserispor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Sami Uğurlu ile dün yollarını ayıran lacivert-beyazlı ekip, ligde 11 haftalık periyotta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 15 gol atıp kalesinde 17 gol gören Kasımpaşa, puan cetvelinin 9. sırasında yer alıyor.

Ligde oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan, 9 kez rakip fileleri havalandırıp kalesinde 15 gole engel olamayan Bellona Kayserispor ise 17. basamakta bulunuyor.