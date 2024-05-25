Kasımpaşa, Süper Lig'in son haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'in son haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig\'in son haftasında yarın Beşiktaş\'ı ağırlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maç Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Kasımpaşa, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı ve ligi 5. sırada tamamlamak için Beşiktaş'ı mağlup etmeyi hedefliyor.

25.05.2024 11:54
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı.

Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor.

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.

Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Süper Lig'in son haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak - Son Dakika

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