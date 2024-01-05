 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Maça çok iyi hazırlandık - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Maça çok iyi hazırlandık

Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, maça iyi hazırlandıklarını ve oyuncularının özverili performans sergilediğini söyledi. Uğurlu ayrıca genç oyuncuların başarısından ve Aytaç Kara'nın milli takıma çağrılacağından bahsetti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Maça çok iyi hazırlandık
05.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:12
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktör Sami Uğurlu, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, "Bu maçın farklı senaryoları vardı. Çok ciddi hazırlanan bir Kasımpaşa var. Beşiktaş'ın ne oynayacağını biliyorduk. Toplam 6 eksik oyuncumuz var ve Omeruo da mili takıma gitti. Bunun bizi zor durumda bırakacağını biliyorduk." diye konuştu.

Göreve geldikten sonra oyun temposunu yukarı taşıdıklarını anlatan Uğurlu, şunları söyledi:

"Bu şekilde yüksek şiddette oynamayı, önde oynamayı, baskılı oynamayı seviyoruz. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Geldiğimiz günden bugüne oyun gücümüzü yukarı taşıdık. Geçen sezon ilk yarı 16 gol atan takım biz geldikten sonra 53 gol atmıştı. Daha önceki dönemimde gol kralı çıkardık, milli takıma oyuncular gönderdiğimiz bir sezon yaşamıştık. O potansiyelimiz var. Ne oynamak istediğimizi biliyoruz. Çok agresif ve dinamik bir takıma sahibiz. Beşiktaş'ın eksikleri konuşuluyor ama oyuna Cenk Tosun, Ghezzal gibi oyuncular girdi. Oyuncu değişikliği fırsatımız olmadı. Oyuncularımız çok özverililer. Kulübe tamamen altyapıdan oluşuyordu."

Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki stoperleri Taylan Aydın ve Yasin Özcan'ı tebrik eden Uğurlu, "Genç oyunculara güveniyoruz. Akademide hocalık yapmanın etkisi olabilir belki. 17 yaşındalar ama abi gibi oynadılar. Karşılarında Muleka ve Cenk gibi oyuncular vardı. 17 yaşındaki oyuncuların stada girdiğinde bile heyecanlandıklarını düşünürsek gol yedikten sonra çabuk toparlanmaları büyük iş." ifadelerini kullandı.

Aytaç Kara'nın Türkiye'nin en iyi orta sahası olduğunu söyleyen ve A Milli Futbol Takımı'nda değerlendirileceğini düşündüğünü kaydeden Uğurlu, "Montella'nın Aytaç'ı değerlendireceğini düşünüyorum. Aytaç bizim takımın önemli parçalarından biri. Bana göre ligin en formda orta sahası. Bunu değerlendireceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Uğurlu maçta 3 gol atan Nuno da Costa ile ilgili olarak "Da Costa bugün parmağı kırık ve iğneyle oynadı. Hafta içi antrenmanda parmağı kırıldı. Anesteziyle sahaya çıkardık. Özveriyle mücadele etmesi ayrıca takdir edilmeli." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Aytaç Kara, Kasımpaşa, Beşiktaş, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Milli Takım, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Maça çok iyi hazırlandık - Son Dakika


23:30
Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:59:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Maça çok iyi hazırlandık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement