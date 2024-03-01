Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Oyunumuzu daha da geliştirerek sonuna kadar Avrupa kupalarına gitmeyi kendimize hedef koyduk - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Oyunumuzu daha da geliştirerek sonuna kadar Avrupa kupalarına gitmeyi kendimize hedef koyduk

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Oyunumuzu daha da geliştirerek sonuna kadar Avrupa kupalarına gitmeyi kendimize hedef koyduk

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.

01.03.2024 23:10
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyunumuzu daha da geliştirerek sonuna kadar Avrupa kupalarına gitmeyi kendimize hedef koyduk. Bu hedefin peşinden de gitmeye çalışacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Öncelikle sizlere daha keyifli maç izletmek isterdik. Daha pozisyonlu, gollü, aksiyonlu maç izletmek isterdik ancak oyun buna çok müsaade etmedi. Yükselişi devam eden bir Sivas takımı ve son maçı kaybetse de oyun olarak her geçen gün üzerine koyan Kasımpaşa vardı. Rakibin deplasmanda oynadığı için biraz daha geriye çekilmesi çok normaldi. Zaten bekliyorduk. Biraz daha geride kalıp geçiş oyunu oynayacaklardı. Ön bölgede daha çok topu tutmaya çalıştık. Kullandığımız sadece 5 kornerin 2'sinde gole yaklaştık. Baktığımızda aslında bizim adımıza kısır geçmiş bir maç diyebiliriz. Tabii bunun en büyük etkisi rakibin kurgusu ve planı. Almış oldukları puandan dolayı onları da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa kupalarına gitmeyi kendimize hedef koyduk"

Her maça kazanmak için çıktıklarını ve hedeflerinin Avrupa kupalarında olmak olduğunu da söyleyen Uğurlu, "Bizim her maç hedefimiz 3 puan. Hangi deplasman olursa olsun. Fenerbahçe deplasmanında da gördük geçen hafta. Her maçı iyi oynamak, keyif almak, keyif vermek için çıkıyoruz. Ancak bugün istediklerimizi sahaya yansıtamadığımızı söyleyebilirim. Biz oyuncu profiline göre en doğru, en iyi oyunu sergilemeye çalışıyoruz. Buna devam da edeceğiz. Bir iddiamız var, hiçbir zaman pes etmeden sonuna kadar bu iddiamıza devam edeceğiz. Oyunumuzu daha da geliştirerek sonuna kadar Avrupa kupalarına gitmeyi kendimize hedef koyduk. Bu hedefin peşinden de gitmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Sivasspor, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Oyunumuzu daha da geliştirerek sonuna kadar Avrupa kupalarına gitmeyi kendimize hedef koyduk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Oyunumuzu daha da geliştirerek sonuna kadar Avrupa kupalarına gitmeyi kendimize hedef koyduk - Son Dakika
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