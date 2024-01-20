Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Son maçlarda geçiş oyununu çok iyi oynadık

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, son maçlarda geçiş oyununu çok iyi oynadıklarını ve fazla sayıda pozisyon bulduklarını söyledi.

Sami Uğurlu, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son maçlarda çok fazla pozisyona girdiklerini aktaran Uğurlu, şunları söyledi:

"Çok iyi bir geçiş oyunu oynuyoruz. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye çok etkili geçiyoruz çünkü çok hızlı oyuncularımız var. Merkezde Hajradinovic ve Aytaç Kara, iyi işler yaptığında iyi pozisyonlar buluyoruz. Son Ankaragücü maçında da çok iyi pozisyonlar bulduk ama savunmada Kenneth Omeruo ve Sadık'ın olmaması bizi düşürdü. Gelişigüzel savunma arkasına vurulan her topta gol yedik. Oyunu iyi işlettiğimiz zaman bile sonuca ulaşamadığımızda ve dönen toplarda gol yediğimizde oyundan düşebiliyoruz. Skoru yakalayamama sebebimiz bu. 3 günde bir maç oynuyoruz ama ona rağmen ligde en fazla mesafe kateden takımız. Kupa maçı da buna dahil. Orada çok fazla pozisyona girdik. Birkaç oyuncuyu dinlendirmek istedik ve gençlere şans vermek istedik. Onlar da aslında çok iyi mücadele etti."

"Kadro derinliği için daha fazla transfere ihtiyacımız var"

Transferlerle ilgili konuşan Uğurlu, "Oğulcan Çağlayan aramıza katıldı. Kendisinin son 1-2 senesine bakmadık. Potansiyelinin olduğunu biliyorduk. Kendisinin bizim oyun kurgumuza uyacağını düşünüyoruz. Yeteri kadar maç oynadığında çok farklı bir Oğlulcan izleyeceğiz. Kadro derinliği için daha fazla transfere ihtiyacımız var. Winck, önümüzdeki hafta cezalı ve sağ bekte başka alternatifimiz yok. 4-5 transfere ihtiyacımız var. Bunu da gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncuları doğru rotasyonda kullandığımda performansları daha yukarı çıkacak." ifadelerini kullandı.

Sıradaki maçların kendileri için çok önemli olduğu dile getiren Uğurlu, "Üst taraflarda kalmak istiyoruz. Önümüzdeki maçlarda alacağımız puanlar üst taraflarda kalmak için çok önemli. Doğru transferlerle de üst taraflarda kalmayı istiyoruz. Umarım istediğimiz şekilde ilerleriz." diye konuştu.

Rotasyonun darlığı ile ilgili konuşan Uğurlu, "Tribünler sürekli değişiklik yapmamı istiyor. Kulübeye bakınca bunun pek mümkün olmadığı görüyorsun. Genç oyuncularla kupa maçına çıktık. Milli takıma oyuncu yetiştirmek istiyorum ama Ankaragücü'ne kaybedince de 'Niye kaybettin?' diye soruyorlar. Bizde futbol sonuç odaklı ve bu yüzden bu tarz problemler yaşıyoruz. Bu bakış açısı umarım değişir." değerlendirmesinde bulundu.