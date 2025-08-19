Kasımpaşa Trabzonspor'a 1-0 Mağlup - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kasımpaşa Trabzonspor'a 1-0 Mağlup

19.08.2025 01:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa, Süper Lig 2. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenilirken, teknik direktörler değerlendirmelerde bulundu.

KASIMPAŞA, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, "Biz ya da Trabzon oyunu kontrol etti diyemem. Biz kaleyi birkaç kere denedik. İlk kaleye tutan pozisyon gol oldu. Sezonun başı, yeni bir takım ve yeni oyuncular. Herkese zaman gerekiyor. Biz de bu araları iyi kullanıp, daha iyi oynamak istiyoruz" dedi.

'TRANSFERLER KOLAY DEĞİL'

Transferin kolay bir iş olmadığına değinen Shota, "Cem (Üstündağ) girdi iyi oynadı. Atakan (Müjde) girdi iyi oynadı. Transferler kolay değil. Hem para gerekiyor, hem beğendiğin oyuncu bulman gerekiyor. son günlerde kontenjan konuşuluyor. Biz bilmediğimiz için biraz arada kalıyoruz. O konuda TFF'den bize yardım gerekiyor. 'Olacak mı? Olmayacak mı?' Net bir cevap bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

FATİH TEKKE: ARKA ARKAYA ALINAN 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Arka arkaya 3 puan almanın önemine vurgu yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Taraftarın desteği için teşekkür ediyorum. Oyuncularıma teşekkür ederim. Son saniyelerde oyuna giren Ozan'a teşekkür ederim. İlk yarı adına bekleme zorundalığına düştük. Rakibin yaptığı sadece geçiş ve uzun toptu. Ortada bir maçtı. Trabzonspor'un ikinci yarı baskısı ve Kasımpaşa'nın uzun top kullanımı belirleyici oldu. İkinci topları aldık ve bizim gibi takımların bunları skor yapması gerekiyor. Zor bir maç olacağını söylemiştim. Önümüzde oynayacağımız Antalya maçına konsantre olacağız. Sakatlıklarından dolayı hazır olmayan oyunlarımız var. Kulübede aç bekleyen oyuncular var. Arka arkaya alınan 3 puan çok önemliydi. Kasımpaşa ve Şota abiye de teşekkür ederim. İyi bir takım oluşumu var" şeklinde konuştu.

'BİZ TRABZONSPORUZ BU CESARETİ GÖSTERMEMİZ LAZIM'

Özgüven kazandıkça bir takım olacaklarını belirten Tekke, "Yeni transferlerden Felipe Augusto'ya parantez açmak lazım. Genç ve potansiyelli oyuncalar kadroya kattık. Bizim genelde oyun kurulumunda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Rakiplerimiz genelde bize baskı yapmadı. Dar alanlar, blok alanlarda detaylar var. İkinci yarı benim arzu ettiğim bire bir oyundu. Rakibin üzerine gideceksin. Biz Trabzonsporuz bu cesareti göstermemiz lazım. Oyuncuların güven eksikliği var. Bazı oyuncular istenilen seviyede değil. Özgüven kazandıkça bir takım olacağız. Takım olabildik diyemiyorum. Bugün maçın benim için önemli olan kısmı Ozan'ın son dakikalarda oyuna girme istediğiydi. Buraya gelen taraftarın desteği çok önemliydi ve onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih Tekke sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Savunma yaparken baskı yapmayı seviyorum. Oyunun doğalında bekleyeceğin anlar oluşuyor. Takım savunması, bir takımın hücumundan daha önemli. Santrafor olarak ne kadar beklerken kalene gelirse o kadar gol atma şansı var. Rakip kaleye yakın olduğundan gol atma şansın artmıyor. Dünyada oyun artık böyle oynanmıyor. Önde kalınca artık takımlar o artı biri buluyor. 2 haftada Türkiye'de oynanan maçları izlediğimde kalite iyi. Fiziksel olarak daha iyiler. Önceden 5-6 haftada bu yakalanıyordu. Artık fiziksel olarak daha hazır bir futbol oynandığını düşünüyorum.Bugün bir tane kırmızı kart olabilir. Onuachu'nun bileğine yapılan müdahale olarak. Özellikle Okay'la Tim bugün iyi oynadılar. Oyuncuların iyi yaptığı şeylerden biri topu kaptırdıktan sonra reaksiyonlarda daha iyiyiz. İyi olmadığımız taraf topa sahip olurken yaptığımız telaş. Özgüven eksikliği her maç artacaktır. Fiziksel olarak iyi olunca zamanla daha çok artacaktır."

'OLEKSANDR ZUBKOV HASTAYDI VE 3 GÜN ANTRENMANA ÇIKAMADI'

Oleksandr Zubkov'un istedikleri fiziksel duruma geldiğinde önemli bir yerde olacağına dikkat çeken Tekke, "Oleksandr Zubkov hastaydı ve 3 gün antrenmana çıkamadı. Bizim için çok değerli. Yaşadığı sakatlıktan dolayı Onuachu gibi hazırlık kampının sonunda bize katıldı. Fiziksel olarak istediğimiz seviyeye geldiğinde bizim için önemli bir yerde olacak" ifadelerine yer verdi.

Son olarak transfer hakkında konuşan Fatih Tekke, "Bir tane 6-8 oynayabilen genç bir oyuncu. Bir tane sürpriz bir oyuncu orta sahaya. Arzu ettiğimiz olabilirliği yüksek iyi bir oyuncu. Başkanımızın da hem fikir olduğu 1 tane stoper beklentimiz var" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Fatih Tekke, Trabzonspor, Kasımpaşa, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa Trabzonspor'a 1-0 Mağlup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 01:49:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa Trabzonspor'a 1-0 Mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.