Kasımpaşa Trabzonspor'a 1-0 Mağlup

KASIMPAŞA, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor 'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, "Biz ya da Trabzon oyunu kontrol etti diyemem. Biz kaleyi birkaç kere denedik. İlk kaleye tutan pozisyon gol oldu. Sezonun başı, yeni bir takım ve yeni oyuncular. Herkese zaman gerekiyor. Biz de bu araları iyi kullanıp, daha iyi oynamak istiyoruz" dedi.

'TRANSFERLER KOLAY DEĞİL'

Transferin kolay bir iş olmadığına değinen Shota, "Cem (Üstündağ) girdi iyi oynadı. Atakan (Müjde) girdi iyi oynadı. Transferler kolay değil. Hem para gerekiyor, hem beğendiğin oyuncu bulman gerekiyor. son günlerde kontenjan konuşuluyor. Biz bilmediğimiz için biraz arada kalıyoruz. O konuda TFF'den bize yardım gerekiyor. 'Olacak mı? Olmayacak mı?' Net bir cevap bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

FATİH TEKKE: ARKA ARKAYA ALINAN 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Arka arkaya 3 puan almanın önemine vurgu yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Taraftarın desteği için teşekkür ediyorum. Oyuncularıma teşekkür ederim. Son saniyelerde oyuna giren Ozan'a teşekkür ederim. İlk yarı adına bekleme zorundalığına düştük. Rakibin yaptığı sadece geçiş ve uzun toptu. Ortada bir maçtı. Trabzonspor'un ikinci yarı baskısı ve Kasımpaşa'nın uzun top kullanımı belirleyici oldu. İkinci topları aldık ve bizim gibi takımların bunları skor yapması gerekiyor. Zor bir maç olacağını söylemiştim. Önümüzde oynayacağımız Antalya maçına konsantre olacağız. Sakatlıklarından dolayı hazır olmayan oyunlarımız var. Kulübede aç bekleyen oyuncular var. Arka arkaya alınan 3 puan çok önemliydi. Kasımpaşa ve Şota abiye de teşekkür ederim. İyi bir takım oluşumu var" şeklinde konuştu.

'BİZ TRABZONSPORUZ BU CESARETİ GÖSTERMEMİZ LAZIM'

Özgüven kazandıkça bir takım olacaklarını belirten Tekke, "Yeni transferlerden Felipe Augusto'ya parantez açmak lazım. Genç ve potansiyelli oyuncalar kadroya kattık. Bizim genelde oyun kurulumunda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Rakiplerimiz genelde bize baskı yapmadı. Dar alanlar, blok alanlarda detaylar var. İkinci yarı benim arzu ettiğim bire bir oyundu. Rakibin üzerine gideceksin. Biz Trabzonsporuz bu cesareti göstermemiz lazım. Oyuncuların güven eksikliği var. Bazı oyuncular istenilen seviyede değil. Özgüven kazandıkça bir takım olacağız. Takım olabildik diyemiyorum. Bugün maçın benim için önemli olan kısmı Ozan'ın son dakikalarda oyuna girme istediğiydi. Buraya gelen taraftarın desteği çok önemliydi ve onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih Tekke sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Savunma yaparken baskı yapmayı seviyorum. Oyunun doğalında bekleyeceğin anlar oluşuyor. Takım savunması, bir takımın hücumundan daha önemli. Santrafor olarak ne kadar beklerken kalene gelirse o kadar gol atma şansı var. Rakip kaleye yakın olduğundan gol atma şansın artmıyor. Dünyada oyun artık böyle oynanmıyor. Önde kalınca artık takımlar o artı biri buluyor. 2 haftada Türkiye'de oynanan maçları izlediğimde kalite iyi. Fiziksel olarak daha iyiler. Önceden 5-6 haftada bu yakalanıyordu. Artık fiziksel olarak daha hazır bir futbol oynandığını düşünüyorum.Bugün bir tane kırmızı kart olabilir. Onuachu'nun bileğine yapılan müdahale olarak. Özellikle Okay'la Tim bugün iyi oynadılar. Oyuncuların iyi yaptığı şeylerden biri topu kaptırdıktan sonra reaksiyonlarda daha iyiyiz. İyi olmadığımız taraf topa sahip olurken yaptığımız telaş. Özgüven eksikliği her maç artacaktır. Fiziksel olarak iyi olunca zamanla daha çok artacaktır."

'OLEKSANDR ZUBKOV HASTAYDI VE 3 GÜN ANTRENMANA ÇIKAMADI'

Oleksandr Zubkov'un istedikleri fiziksel duruma geldiğinde önemli bir yerde olacağına dikkat çeken Tekke, "Oleksandr Zubkov hastaydı ve 3 gün antrenmana çıkamadı. Bizim için çok değerli. Yaşadığı sakatlıktan dolayı Onuachu gibi hazırlık kampının sonunda bize katıldı. Fiziksel olarak istediğimiz seviyeye geldiğinde bizim için önemli bir yerde olacak" ifadelerine yer verdi.

Son olarak transfer hakkında konuşan Fatih Tekke, "Bir tane 6-8 oynayabilen genç bir oyuncu. Bir tane sürpriz bir oyuncu orta sahaya. Arzu ettiğimiz olabilirliği yüksek iyi bir oyuncu. Başkanımızın da hem fikir olduğu 1 tane stoper beklentimiz var" diyerek sözlerini noktaladı.