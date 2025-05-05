Kasımpaşa-Trabzonspor maçı öncesinde müzik etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı öncesinde müzik etkinliği düzenlendi

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı öncesinde müzik etkinliği düzenlendi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, müzik etkinliği düzenledi.

05.05.2025 20:37
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzon spor arasında oynanan karşılaşma öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, müzik etkinliği düzenledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabaka öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, "Sevgi ve kardeşlik için spor müzik el ele" diyerek müzik şenliği gerçekleştirdi.

Müziğin, gençlerin sevgi ve kardeşliğine vesile olması amacıyla yapılan iş birliği neticesinde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa-Trabzonspor maçı öncesinde müzik etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • patsyrolon:
    The way you look at me makes my breath hitch. Let's rewrite the script for tonight, with a touch more passion in every glance. f1nd me on patsyrolon_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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