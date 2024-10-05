Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa konuk ettiği Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada Yasin Özcan'ın ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta kaleci Diogo Sousa meşin yuvarlağı çeldi.
72. dakikada Kevin Rodrigues'in ceza sahası dışında yaptığı vuruşta kaleci Diogo Sousa, meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu kornere gönderdi.
86. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Haris Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen topta kaleci Diogo Sousa'nın kurtarışı sonrası meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Bersan Duran
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan (Erdem Çetinkaya dk. 89), Kevin Rodrigues, Gökhan Gül (Cafu dk. 46), Mamadou Fall, Antonin Barak, Aytaç Kara (Jhon Espinoza dk. 73), Haris Hajradinovic, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Kenneth Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Loret Sadiku, Taylan Utku Aydın
Teknik Sorumlu: Barış Kanbak
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka (Samet Yalçın dk. 75), Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Üzeyir Ergün dk. 46), Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Taulant Seferi, Fredy (Pedro Brazao dk. 63), Zdravko Dimitrov (Haqi Osman dk. 90+2), George Puşcaş (Celal Dumanlı dk. 63)
Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, Kenan Özer, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Kırmızı kart: Taulant Seferi (dk. 45+3) (Bodrum FK)
Sarı kart: Samet Yalçın (Bodrum FK) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa ve Bodrum FK Berabere Kaldı - Son Dakika
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