Kasımpaşa ve Samsunspor 0-0 Berabere

17.09.2025 22:56
Şota Arveladze, dengeli geçen maçta her iki takımın da 1 puanı hak ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, dengeli bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcü teknik adam, Samsunspor'un Avrupa Kupası maçlarından dolayı sezonu 3 hafta erken açtığına dikkati çekti.

Şota Arveladze, "Dengeli bir maç oldu. Özellikle burada gelmek ve oynamakta zor. Samsunspor'un bir maç temposu avantajı olabilir. Çünkü sezonu erken açtılar, Avrupa maçlardan dolayı. Onun için maçın içerisinde belki ilk devre bir 10 dakikası, ikinci devrenin belki bir 8 dakikası rakibe biraz daha fazla top bıraktık. Ama sonuçta dengeli bir maç oldu. Belki iki tane bir net pozisyon verdik, fazlasını hatırlamıyorum. Biz de iki üç tane çok net pozisyon yakaladık ama son dokunuşu yapamadık. Son dakikalarda özellikle iki tane net pozisyonumuz var." dedi.

Şota Arveladze iki takımın da hak ettiği 1 puanı aldığını belirterek "İki takım da bu maçı kazanabilirdi. Sonuçta da herkese puan düştü bugün. Rakip takımı tebrik ediyorum. Avrupa Kupası maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

