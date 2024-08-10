Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Bir Kaza Yaşadık - Son Dakika
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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Bir Kaza Yaşadık

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-2 yenilen Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, maçın ardından yaşananları değerlendirdi. Kanbak, takımın konsantrasyon eksikliği ve bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduğunu belirtti.

10.08.2024 22:35
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Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-2 yenilen Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, "bir kaza" yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanbak, "İlk yarı iki takım adına kısır bir oyun oldu. Rakibimiz duran toptan bulduğu gol sonrası öne geçse de oyun eşit gidiyordu. İzleyenlere ilk yarıda hücum aksiyonları izletemedik. Hocamız atıldıktan sonra maç bizim için bir kat daha anlam kazandı. Bu isteği hem oyuncularda gördük hem de söyledik. İkinci yarıda risk aldık, ikili baskıya geçtik. Savunmada birebir kaldık. Planımız 3 dakika sonra sonuç verdi ve gol attık. Beraberlikten sonra oyunu biraz daha domine ettik. Sezonun başlarında böyle konsantrasyon eksikliği ve bireysel hatalar olabiliyor. İki duran top golü yedik. Hafta için en çok üzerinde konuştuğumuz konu buydu. Guilherme'yi uzun zamandır biliyoruz. Umut Nayir'in etkili bir santrafor olduğunu biliyorduk ve çalıştırdık. Bunu zaman zaman sahada uygulayamıyorsunuz. Bir kaza oldu. Buradan ders çıkartacağız. Daha iyi Kasımpaşa izleteceğiz." şeklinde konuştu.

Kanbak, oyundan atılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun TÜMOSAN Konyaspor sağlık ekibiyle sorun yaşadığını belirterek, "Rakibin sağlık ekibi çok fazla oyalandı. Oyunun momentumunu kendimize çevirmeye çalışırken sağlık malzemelerini bile dışarı çıkarken içeride bıraktılar, sonra tekrar içeri girdiler. Böyle anlarda 4-5 saniyenin bile önemi oluyor. Biz de böyle yapmamalarını rica ettik. Olumsuz dönüş yaptılar, sonra ikili diyaloga döndü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Bir Kaza Yaşadık - Son Dakika

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