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Kasımpaşa yardımcı antrenörü: İstediğimiz planı sahaya yansıttık - Son Dakika
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Kasımpaşa yardımcı antrenörü: İstediğimiz planı sahaya yansıttık

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, maçın ardından yaptığı açıklamada istedikleri planı ve mücadeleyi sahaya yansıttıklarını belirtti. Kanbak, ayrıca hakemlerle ilgili yaşadıkları sorunları da dile getirdi ve kadro genişliği sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kasımpaşa yardımcı antrenörü: İstediğimiz planı sahaya yansıttık
23.01.2024 - 23:23,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'a 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, istedikleri planı ve mücadeleyi sahaya yansıttıklarını söyledi.

Barış Kanbak, Pendik Stadı'nda müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Skordan önce maçı konuşmak istediğini belirten Kanbak, "Maçın başından sonuna kadar istediğimiz planı ve mücadeleyi gösterdik. Rakibimizin tek plan üzerinden bize hücum edeceğini biliyorduk. Uzun toplarla hücum edeceklerini ön görmüştük. Biz de buna karşı önlemimizi almıştık ama futbolda yüksek toplarda yapılan bir hata golle sonuçlanabiliyor. Bugün de birkaç kez bunu yaşadık. Buna rağmen oyunu bırakmadık. Planımıza sadık kaldık ve mücadelemize devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

İç sahada ve deplasmanda hakemlerle ilgili sorun yaşadıklarını aktaran Kanbak, "Hissettiğimiz bu sorunlar hep bizim maçta oluyor. Hakemlerin daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. Kenardan yaptığımız konuşmalarda daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Kadro rotasyonumuz çok dar. Arkadaşlarımız bunu hissettirmemeye çalışıyor. 3-4 günde bir maça çıkıyoruz. Yeri geliyor değişiklik yapmadan maç kazanıyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince kadro genişliğini sağlamayı, aynı oyunu oynamayı, savunmada doğru durup hatalarımızı azaltmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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