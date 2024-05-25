Kastamonu Belediyesi Kalecisi Merve Erbektaş Takımdan Ayrıldı

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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kalecisi Merve Erbektaş, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi takımlarından Kastamonu Belediyesispor'un başarılı kalecisi Merve Erbektaş takımdan ayrıldığını açıkladı. Kastamonu Belediyespor'da şampiyonluklar yaşayan 28 yaşındaki deneyimli kaleci Merve Erbektaş'ın gelecek sezon Romanya'da CSM Slatina-Hentbol takımında forma giyeceği öğrenildi.

Romanya temsilcisi CSM Slatina-Hentbol'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Merve Erbektaş. Kaleci Merve Erbektaş, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılımlarıyla fark edilen Kastamonu Belediyesi GSK'nın formasıyla Türkiye şampiyonasında geçen dört sezonun ardından Merve kulübümüze geldi" denildi. - KASTAMONU