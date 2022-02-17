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Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupası maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupası maçı hazırlıklarına başladı

17.02.2022 12:26
Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupası maçı hazırlıklarına başladı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Danimarka'nın Odense Hentbol takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Danimarka'nın Odense Hentbol takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, Merkez Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Şubat'ta oynanacak maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçları olduğuna dikkati çeken Günal, "Her maça galip gelmek için çıkıyoruz. Bunu pazar günü oynadığımız Avrupa maçında da gösterdik. Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir iddiamız olmamasına rağmen geçen senenin Rusya şampiyonu karşısında oyuncularımız müthiş bir oyun sergiledi. Rakip takımın antrenörü de bu kadar dirençli bir takım beklemediğini söyledi." diye konuştu.

Takımın başına kısa bir süre önce geldiğini hatırlatan Günal, "Daha yeni geldim. Üç Şampiyonlar Ligi maçına çıktım. Yavaş yavaş bir şeyler oturdukça izlemesi keyif veren bir takım ortaya çıkacak." şeklinde görüş belirtti.

Son maçlarında puan almak istediklerini vurgulayan Günal, "Danimarka'da Odense ile son maçımıza çıkacağız. Bizim açımızdan değil ama onlar açısından grubu dördüncü veya beşinci bitirme açısından önemli. Bizim için de prestij açısından önemli bir maç. Pazar günü çok iyi mücadele eden, puan almak için elinden geleni yapan bir takım olacak sahada." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupası maçı hazırlıklarına başladı

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Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi, Danimarka, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupası maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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