Kastamonu'da Kılıç Açık Turnuvası Sonuçlandı

Kastamonu'da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı, Gençler ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Spor Kompleksi'nde 3 gün süren turnuvaya farklı illerden 379 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda 17 yaş altı kadınlarda Duru Ayşe Özgönül, erkeklerde Candeniz Berrak, genç kadınlarda Neris Ada Kabadere, erkeklerde Furkan Yaman, büyük kadınlarda Begüm Alkaya ve erkeklerde Muhammed Furkan Kalender, altın madalya kazandı.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.