Kastamonuspor 1-6 Bodrum FK - Son Dakika
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Kastamonuspor 1-6 Bodrum FK

Kastamonuspor 1-6 Bodrum FK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor, Bodrum FK'ya 6-1 mağlup oldu.

18.12.2024 15:20
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kastamonuspor, konuk ettiği Bodrum FK'ya 6-1 mağlup oldu.

Hakemler: Ali Şansalan, Ferhat Çalar, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Kastamonuspor: Bartu Dinç, Şener Kaya, Alpay Çelebi (Burak Bilgen dk. 73), Erkam Reşmen, Necati Bilgiç (Okan Eken dk. 60), Naim Saruhan, Oğuzhan Doğan (Ali Altınöz dk. 61), Mustafa Kapı (İlyas Kubilay Yavuz dk. 60), Mustafa Alptekin Çaylı, Kerem Baykuş, Ömer Kuşan (Ersel Aslıyüksek dk. 71)

Yedekler: Furkan Taş, Ramazan Keskin, Mert Çalışkan, Semih Cankurt, Arda Özkan

Teknik direktör: Adem Çağlayan

Bodrum FK: Gökhan Akkan, Obekpa, Herelle (Erkan Değişmez dk. 75), Oğulcan Başol, Ege Bilsel (Baran Çetin dk. 75), Ahmet Aslan, Brazao, Samet Yalçın (Yusuf Sertkaya dk. 39), Enes Öğrüce (Kenan Özer dk. 63), Osman Haqi, George Puscas (Gökdeniz Bayrakdar dk. 63)

Yedekler: Diago Fesnard Nogueira de Sousa, Zdravko Dimitrov, Musah Mohammed, Ali Eytemur, Yusuf Bozkurt

Teknik direktör: Volkan Demirel

Goller: Ömer Kuşan (dk. 70) (Kastamonuspor), Pedro Brazao (dk. 30 ve 57), George Puscas (dk. 42 pen., 55 ve 62), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 78)

Sarı kartlar: Naim Saruhan Dönmez (Kastamonuspor), Enes Öğrüce (Bodrum FK) - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kastamonuspor 1-6 Bodrum FK - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonuspor 1-6 Bodrum FK - Son Dakika
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