Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kastamonuspor, konuk ettiği Bodrum FK'ya 6-1 mağlup oldu.
Hakemler: Ali Şansalan, Ferhat Çalar, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Kastamonuspor: Bartu Dinç, Şener Kaya, Alpay Çelebi (Burak Bilgen dk. 73), Erkam Reşmen, Necati Bilgiç (Okan Eken dk. 60), Naim Saruhan, Oğuzhan Doğan (Ali Altınöz dk. 61), Mustafa Kapı (İlyas Kubilay Yavuz dk. 60), Mustafa Alptekin Çaylı, Kerem Baykuş, Ömer Kuşan (Ersel Aslıyüksek dk. 71)
Yedekler: Furkan Taş, Ramazan Keskin, Mert Çalışkan, Semih Cankurt, Arda Özkan
Teknik direktör: Adem Çağlayan
Bodrum FK: Gökhan Akkan, Obekpa, Herelle (Erkan Değişmez dk. 75), Oğulcan Başol, Ege Bilsel (Baran Çetin dk. 75), Ahmet Aslan, Brazao, Samet Yalçın (Yusuf Sertkaya dk. 39), Enes Öğrüce (Kenan Özer dk. 63), Osman Haqi, George Puscas (Gökdeniz Bayrakdar dk. 63)
Yedekler: Diago Fesnard Nogueira de Sousa, Zdravko Dimitrov, Musah Mohammed, Ali Eytemur, Yusuf Bozkurt
Teknik direktör: Volkan Demirel
Goller: Ömer Kuşan (dk. 70) (Kastamonuspor), Pedro Brazao (dk. 30 ve 57), George Puscas (dk. 42 pen., 55 ve 62), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 78)
Sarı kartlar: Naim Saruhan Dönmez (Kastamonuspor), Enes Öğrüce (Bodrum FK) - KASTAMONU
Son Dakika › Spor › Kastamonuspor 1-6 Bodrum FK - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?