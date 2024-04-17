Kastamonuspor Başkanı: Bu takım şampiyon olacak - Son Dakika
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Kastamonuspor Başkanı: Bu takım şampiyon olacak

Kastamonuspor Başkanı: Bu takım şampiyon olacak

Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, Amed Sportif Faliyetleri ile oynanan maçı kaybettiklerini ancak takımın hala 1. Lig'e yükselme şansının olduğunu belirtti. Aygün, maçta yaşanan hakem hatalarını da eleştirerek, takımın play-off maçlarını kazanarak şehri 1. Lig'e taşıyacağını söyledi.

17.04.2024 15:08
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Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, geçtiğimiz hafta sonu Amed Sportif Faliyetleri ile oynanan maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çocuklar belki şampiyonluğu kaçırdı ama 1. Lig'e yükselme şansını kaçırmayacaklar. Bu takım play-off'ta maçları kazanıp bu şehri 1. Lig'e taşıyacaklar" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadele veren Kastamonuspor, geçtiğimiz hafta Pazar günü liderlik için yarıştığı Amed Sportif Faliyetler'i konuk ettiği maçta mücadeleyi 1-0 kaybederek, şampiyonluk şansını zora soktu. Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, düzenlediği basın toplantısında Amed Sportif Faliyetler müsabakasını ve ligin geri kalanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsmail Dikmenli Tesisleri'nde yapılan toplantıda konuşan Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, "Maalesef hafta sonu çok güzel bir ortamda geçen maçımızda talihsiz bir golle kaybettik. Şampiyonluk yolunda kazandığımızda çok ciddi bir avantaj olacak bu maçı maalesef lehimize çeviremedik. Şu an görünen o ki play-offlar'da devam edeceğiz. Ben bu şehre bir söz verdim. İki sene önce, 'bu dönem ligde kalacağız, önümüzdeki sene şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam edeceğiz' dedim. Verdiğim sözü de yerine getirdim ve takımımız şu anda maalesef bir golle 2. sırada yer alıyor. Kazanmış olsaydık, biz liderdik. Tabii bilinenler var, bilinmeyenler var. Bu bilinmeyenlerle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Geçen hafta hocamız sıkıntılı dönemden geçti. Kalecimiz Abdullah dahil Okan Eken, Kubilay Yavuz, Oğuz kardeşim, Abdülaziz Solmaz gibi 5-6 tane daha sakatımız var ve bayağı endişeliydik. Samet Ali'nin bir sakatlık durumu vardı. Hepsinin doktor raporları mevcut, çocuklar yine de maçta son ana kadar savaştı. Hepsi geldi sahaya çıktı ve futbolunu oynadı. Hepsine bir kere teker teker teşekkür ediyorum. Kastamonuspor çıktı, futbolunu oynadı ve ezilmedi, ezdi, oynadı. Maçın ortalamasına baktığımızda yüzde 60 top bizde ama olmadı, atamadık, gelen bir talihsiz golü de çıkartamadık. Maalesef yenildik" dedi.

"Barış ve kardeşlik adına söylediklerimin arkasındayım"

Konuk takımla ilgili yapılan eleştirilere cevap veren Aygün, "Maç başlamadan önce saha çok dolu. Dışarısı daha hala kalabalık. İnsanlar içeri girmeye çalışıyor. Bazılarının yazdığı gibi 4 bin 500 falan değil, dışardaki dev ekran dahil 10 binden fazla kişi maçı izledi. Biz Kastamonu olarak, Şerife Bacı'nın torunları olarak gereğini yaptık. Bu şehrin girişinde Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin 'gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun' sözü yazıyor. Ben de orada 'gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle olsun. Ama maçı biz kazanalım. Bu bir futbol' dedim. Bu sözlerimi eleştirenler, yazanlar, çizenler olmuş. Sözlerimin arkasındayım. Yarın olsa maç öncesi yaptığım anonsu yine yaparım. Barış ve kardeşlik adına söylediklerimin arkasındayım. Orada stadı dolduran Kastamonu'ya, bu ilimin güzel insanlarına teşekkür ettim" şeklinde konuştu.

"Bu takım şampiyon olacak"

Her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu söyleyen Aygün, "Daha net değil ama muhtemelen Amed birinci olacak. Ben onları tebrik edince neden kızıyorsunuz. Adamlar aslanlar gibi ikinci yarı mağlup olmadan yürüdü, gitti. Biz yapamadık. Bu bizim sorunumuz. Evet, ikinci yarıda bazı hatalar yaptık. Hocamız inisiyatif kullandı, kampa bir hafta geç başladık. 7 puan avantajın rehavetine kapıldık. Alabileceğimiz net maçları ya berabere bitirdik ya da kaybettik. Kadro kuruluşlarında, hocaların taktiklerinde yanlışlıklar olabilir. Yeri geldi. Levent hocaya 'Hocam hakkını helal et' dedik. Yollarımızı ayrıldık. Belki bunda geç kalmış olabiliriz. Ama sonra Fırat hocayla 7 maç galibiyet serisi yakaladık. Ama ben futbolcularım hepsine kefilim. Belki benimde hatalarım var. Her türlü sorumluluğu üstleniyorum. Ama bu çocuklar belki şampiyonluğu kaçırdı ama 1. Lig'e yükselme şansını kaçırmayacaklar. Gidecekler play-off'ta maçları kazanıp bu ili 1. Lig'e taşıyacaklar" ifadelerini kullandı

"Amed maçında hakem tamamen yanlıştı, başarısız bir maç yönetti"

Kastamonuspor-Amed Sportif Faliyetleri maçına hakem kararlarını eleştiren Aygün, "Maçta hakem tamamen yanlıştı. Taktir haklarını Amed'den yana kullandı. 2 tane verilmemiş penaltımız var. TFF başkanımızla iki gündür konuşuyorum. Bunları anlatıyorum. Hakem düzgün değildi" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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