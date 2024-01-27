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Kastamonuspor, Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Kastamonuspor, Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti

TTF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Kastamonuspor, konuk ettiği Fethiyespor'u Yusuf Türk ve Muhammet Arslantaş'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Alptekin Çaylı ve Ali Akkuş oldu.

Kastamonuspor, Fethiyespor\'u 2-0 mağlup etti
27.01.2024 - 16:10,
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TTF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Kastamonuspor, konuk ettiği Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Mehmet Tecece, Ahmet Bingöl, Şükrü Çavcı

GMG Kastamonuspor: İsmail Güven (Ali Akkuş dk. 73), Okan Eken, Yusuf Türk (Muhammet Arslantaş dk. 80), Kubilay Yavuz, Umut Erdem (Alptekin Çaylı dk. 46), Abdullah Yiğiter, Furkan Çil (Yiğitali Bayrak dk. 46), Erhan Kartal, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen

Fethiyespor: A. Mert Aydın, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, Selim Kayacı, Berk Taşkın (Ümit Deniz dk. 63), Nurettin Çakır, A. Mert Çayır (Selçuk Alibaz dk. 64), Özcan Yaşar (Murat Yılmaz dk. 84), Ramazan Çevik (Ali Ceylan dk. 80), Sezer Özmen, Enes Fidayeo

Goller: Yusuf Türk (dk. 58), Muhammet Arslantaş (dk. 84) (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Alptekin Çaylı, Ali Akkuş (Kastamonuspor) - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonuspor, Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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