Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, 9. haftanın ardından liderliğe yükseldi.
Bugün yapılan maçlarla sona eren 9. haftanın ardından grupta oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GMG KASTAMONUSPOR
|9
|6
|2
|1
|18
|7
|11
|20
|2.SARIYER
|9
|5
|4
|0
|14
|4
|10
|19
|3.ALTINORDU
|9
|5
|4
|0
|14
|6
|8
|19
|4.BATMAN PETROLSPOR
|9
|6
|0
|3
|16
|5
|11
|18
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|9
|5
|3
|1
|15
|5
|10
|18
|6.İSKENDERUNSPOR
|9
|5
|3
|1
|14
|4
|10
|18
|7.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|9
|5
|1
|3
|15
|10
|5
|16
|8.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|9
|5
|1
|3
|16
|14
|2
|16
|9.KIRKLARELİSPOR
|9
|3
|4
|2
|10
|8
|2
|13
|10.FETHİYESPOR
|9
|3
|2
|4
|12
|15
|-3
|11
|11.1461 TRABZON FK
|9
|3
|1
|5
|10
|10
|0
|10
|12.İNEGÖLSPOR
|9
|2
|4
|3
|7
|9
|-2
|10
|13.KEPEZSPOR
|9
|2
|3
|4
|10
|9
|1
|9
|14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|9
|1
|4
|4
|6
|12
|-6
|7
|15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|9
|1
|3
|5
|5
|14
|-9
|6
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|9
|1
|2
|6
|6
|17
|-11
|5
|17.ALTAY
|9
|1
|2
|6
|6
|21
|-15
|5
|18.AFYONSPOR
|9
|0
|1
|8
|4
|28
|-24
|1
Son Dakika › Spor › Kastamonuspor Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
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