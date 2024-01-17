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Katar, Asya Kupası'nda 2'de 2 yaparak liderliği garantiledi - Son Dakika
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Katar, Asya Kupası'nda 2'de 2 yaparak liderliği garantiledi

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda A Grubu'nun 2. maçlarında Katar Tacikistan'ı yenerek 2'de 2 yaparken, Lübnan-Çin mücadelesi 0-0 sonuçlandı. Katar, 6 puana yükselerek lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Çin, Tacikistan ve Lübnan ise sırasıyla 2, 1 ve 1 puanla takip etti.

Katar, Asya Kupası\'nda 2\'de 2 yaparak liderliği garantiledi
17.01.2024 - 19:53,  Güncelleme: 19:56
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 6. gününde, A Grubu'nun 2. maçları oynandı.

Son şampiyon ???????Katar, Tacikistan'ı Akram Afif'in 17. dakikada kaydettiği golle yenerek 2'de 2 yaptı. Tacikistan'da Kamolov 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Lübnan-Çin mücadelesi ise 0-0 sonuçlandı.

Puanını 6'ya yükselten Katar, A Grubu'ndan lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Katar'ı, 2 puanlı Çin, birer puanı bulunan Tacikistan ve Lübnan takip etti.

Kaynak: AA
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