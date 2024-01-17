Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.
Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 6. gününde, A Grubu'nun 2. maçları oynandı.
Son şampiyon ???????Katar, Tacikistan'ı Akram Afif'in 17. dakikada kaydettiği golle yenerek 2'de 2 yaptı. Tacikistan'da Kamolov 81. dakikada kırmızı kart gördü.
Lübnan-Çin mücadelesi ise 0-0 sonuçlandı.
Puanını 6'ya yükselten Katar, A Grubu'ndan lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantiledi.
Katar'ı, 2 puanlı Çin, birer puanı bulunan Tacikistan ve Lübnan takip etti.
Son Dakika › Spor › Katar, Asya Kupası'nda 2'de 2 yaparak liderliği garantiledi - Son Dakika