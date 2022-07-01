Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi

01.07.2022 09:13

İngiltere Futbol Federasyonu CEO'su Mark Bullingham'ında içinde olduğu bir heyet, kasım ayında Katar'da yapılacak Dünya Kupası için görüşmelerde bulundu. Katarlı futbol yetkilileri, Dünya Kupası için ülkeye gelecek eşcinseller hakkında soruşturma açılmayacağının garantisini vererek, Katar'ın kültür ve geleneklerine saygı çerçevesi içinde gökkuşağı bayrağı açılabileceğini de belirttiler.

The Sun'da yer alan habere göre, İngiltere Futbol Federasyonu CEO'su Mark Bullingham'ın öncülük ettiği heyet, görüşmeler için Katar'a gitti. Dünya Kupası yetkilileriyle düzenlenen toplantıda, Katarlı futbol yetkilileri Dünya Kupası için ülkeye gelecek olan eşcinseller hakkında soruşturma açılmayacağının ve herhangi bir ceza verilmeyeceğinin garantisini verdi. Yapılan görüşme sonrası Katarlı yetkililer, Katar'ın kültür ve geleneklerine saygı çerçevesi içinde gökkuşağı bayrağı açılabileceğini de belirtti.

CİNSEL İLİŞKİ YASAĞI

Taraftarların evlilik dışı cinsel ilişki ve alkol konusunda çok dikkatli olması gerektiğini belirten FIFA yetkilileri, Katar'ın kurallarda hiçbir esneklik göstermeyeceği konusunda uyarılarda bulundu.Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi yetkililer, tek gecelik ilişkiye girenlerin 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırabileceği konusunda taraftarları uyardı.

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE YERİ YOK"

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın CEO'su Nasser al-Khater eleştiriler hakkında, "Her bir taraftarın güvenliği bizim için çok önemlidir. Ancak açık alandaki düşkünlükler hoş karşılanmaz. Bu bizim kültürümüzde yok ve bu herkes için geçerli." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kızın son sözleri! Annesini arayıp 'Boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kızın son sözleri! Annesini arayıp 'Boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş İran Cumhurbaşkanı, nükleer anlaşma için ülkesine yönelik suçlamalardan vazgeçilmesini istedi Açıklaması İran Cumhurbaşkanı, nükleer anlaşma için ülkesine yönelik suçlamalardan vazgeçilmesini istedi Açıklaması

Katar, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda 'cinsel ilişki' yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:47 Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti! 550 bin yararlanabilecek
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:29 MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 09:23:24. #1.13#
SON DAKİKA: Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement