Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi

The Sun'da yer alan habere göre, İngiltere Futbol Federasyonu CEO'su Mark Bullingham'ın öncülük ettiği heyet, görüşmeler için Katar'a gitti. Dünya Kupası yetkilileriyle düzenlenen toplantıda, Katarlı futbol yetkilileri Dünya Kupası için ülkeye gelecek olan eşcinseller hakkında soruşturma açılmayacağının ve herhangi bir ceza verilmeyeceğinin garantisini verdi. Yapılan görüşme sonrası Katarlı yetkililer, Katar'ın kültür ve geleneklerine saygı çerçevesi içinde gökkuşağı bayrağı açılabileceğini de belirtti.

CİNSEL İLİŞKİ YASAĞI

Taraftarların evlilik dışı cinsel ilişki ve alkol konusunda çok dikkatli olması gerektiğini belirten FIFA yetkilileri, Katar'ın kurallarda hiçbir esneklik göstermeyeceği konusunda uyarılarda bulundu.Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi yetkililer, tek gecelik ilişkiye girenlerin 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırabileceği konusunda taraftarları uyardı.

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE YERİ YOK"

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın CEO'su Nasser al-Khater eleştiriler hakkında, "Her bir taraftarın güvenliği bizim için çok önemlidir. Ancak açık alandaki düşkünlükler hoş karşılanmaz. Bu bizim kültürümüzde yok ve bu herkes için geçerli." ifadelerini kullandı.