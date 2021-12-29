Üye Girişi
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ - Son Dakika

Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ

29.12.2021 15:34

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanan ve finalist Antalyaspor, Süper Kupa'da Katar'da karşı karşıya gelecek. Final için 3 milyon euro civarı (42 milyon lira) para alan TFF, büyük bölümünü takımlara paylaştıracak.

Geçen sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor Süper Kupa'yı kazanmak için Katar'da sahaya çıkacak.

GELİR 3 MİLYON EURO

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa'nın Katar'da yapılması için verdiği kararın altında maddiyat bulunduğu öğrenildi. Ajansspor'un haberin göre; TFF, karşılaşmanın Doha'da yapılması karşılığında 3 milyon euroya yakın gelir elde edecek.

TAKIMLARA PİYANGO

TFF'de gelecek 3 milyon euronun bir kısmının Süper Kupa finaline çıkacak iki takım Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor'a verilmesi fikri ağırlık kazandı. Son anda karşı bir karar çıkmazsa kupayı kazanan takıma 1 milyon euro, kaybedene ise 500 bin euro verilmesi planlanıyor.

5 OCAK'TA OYNANACAK

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 5 Ocak 2022 çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. 40 bin 740 kapasiteli stadyum, Al-Rayyan'ın iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri, Süleyman Özay ve Candaş Elbil, dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak. Maçın biletleri Katar Futbol Federasyonu sitesinden alınabiliyor.

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Beşiktaş, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ - Son Dakika Spor


Zeytinburnu'nda bir otopark dolusu sıfır araç görüntüleri "Stokçuluk mu yapılıyor?" sorusunu akıllara getirdi Zeytinburnu'nda bir otopark dolusu sıfır araç görüntüleri "Stokçuluk mu yapılıyor?"..         
15:39
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:34 Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ
15:34 Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı
15:14 Gözü dönmüş koca dehşeti! Eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti
15:13 Küçük Asiye'nin yaralandığı pitbull saldırısına ilişkin görüntülerin bir kısmı silinmiş
14:57 Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı
14:55 Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz
14:54 Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret!
14:53 İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı
14:50 Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok ilginç bir durum
14:44 Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 15:44:34. #1.13#
SON DAKİKA: Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement