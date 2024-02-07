Katar, İran'ı 3-2 yenerek Asya Kupası'nda finalde Ürdün'ün rakibi oldu - Son Dakika
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Katar, İran'ı 3-2 yenerek Asya Kupası'nda finalde Ürdün'ün rakibi oldu

Katar, İran\'ı 3-2 yenerek Asya Kupası\'nda finalde Ürdün\'ün rakibi oldu

Asya Kupası'nda gerçekleştirilen yarı final maçında Katar, İran'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Katar'ın gollerini Jassem Gaber, Akram Afif ve Almoez Ali attı. İran'ın gollerini ise Sardar Azmoun ve Alireza Jahanbakhsh kaydetti. Final maçı, 10 Şubat Cumartesi günü Lusail Stadı'nda oynanacak.

07.02.2024 20:49
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Asya Kupası'nda İran'ı 3-2 yenen Katar, finalde Ürdün'ün rakibi oldu.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun yarı final maçında İran ile ev sahibi Katar, Al Thumama Stadı'nda karşılaştı.

Katar, 17. dakikada Jassem Gaber, 43. dakikada Akram Afif ve 82. dakikada Almoez Ali'nin attığı gollerle 3-2'lik galibiyete ulaştı. İran'ın gollerini 4. dakikada Sardar Azmoun ve 51. dakikada Alireza Jahanbakhsh kaydetti.

Ürdün ile Katar arasındaki final maçı, 10 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Lusail Stadı'nda yapılacak.

Kaynak: AA

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