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Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller - Son Dakika

Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller

02.12.2021 14:30

Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında gerilim yaşayan İrfan Can ve Atakan PFDK'ya sevk edildi. İrfan Can'a 5 ile 10 maç arasında ceza verileceği konuşuluyordu, ancak ortaya çıkan görüntülerden dolayı cezanın 5 maçın altında olabileceği belirtildi.

Göztepe karşılaşmasında Fenerbahçeli İrfan Can ve rakip oyuncu Atakan Çankaya arasında yaşananlar kameralara yansımıştı. İrfan Can 'Saldırı', Atakan ise 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak?

5-10 MAÇ ARASI

İrfan Can'ın 5 ile 10 maç arasında ceza alacağı belirtilmişti. Ancak Atakan'ın tahrik ettiği, görüntüler sonrasında İrfan'ın 2-3 maç arasında ceza alabileceği belirtildi.

Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak?

"DENEME TAHTASI DEĞİLİZ"

Fenerbahçe'nin Genel Sekreteri Burak Kızılhan, dün yaptığı açıklamada sert şekilde TFF'yi hedef aldı. Kızılhan, "Bir itiş kakış, her maç olabilecek sıradan bir olay. Biz deneme tahtası değiliz" ifadelerini kullandı.

Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller

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Son Dakika Spor Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller - Son Dakika
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