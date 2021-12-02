Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller

Göztepe karşılaşmasında Fenerbahçeli İrfan Can ve rakip oyuncu Atakan Çankaya arasında yaşananlar kameralara yansımıştı. İrfan Can 'Saldırı', Atakan ise 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

5-10 MAÇ ARASI

İrfan Can'ın 5 ile 10 maç arasında ceza alacağı belirtilmişti. Ancak Atakan'ın tahrik ettiği, görüntüler sonrasında İrfan'ın 2-3 maç arasında ceza alabileceği belirtildi.

"DENEME TAHTASI DEĞİLİZ"

Fenerbahçe'nin Genel Sekreteri Burak Kızılhan, dün yaptığı açıklamada sert şekilde TFF'yi hedef aldı. Kızılhan, "Bir itiş kakış, her maç olabilecek sıradan bir olay. Biz deneme tahtası değiliz" ifadelerini kullandı.