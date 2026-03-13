Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'de bir aşevinde dağıtılan kavurmanın içinden çıkan dijital çiple ortaya çıkan skandalla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemelerde kavurma yapılan atın kimliği ve geçmişi netleşti.

3 BİRİNCİLİĞİ BULUNAN YARIŞ ATI ÇIKTI

Yetkililerin yaptığı incelemede kavurma yapılan atın, "Smart Latch" isimli 4 yaşındaki İngiliz yarış atı olduğu belirlendi. Yarış kariyerinde 3 birinciliği bulunan atın daha önce çeşitli yarışlarda derece elde ettiği öğrenildi.

SON YARIŞINDA SAKATLANDI

Elde edilen bilgilere göre Smart Latch, son yarışına 14 Ekim 2025 tarihinde çıktı. Bu yarış sırasında atın bacağında kemik kırığı oluştuğu tespit edildi. Türkiye Jokey Kulübü verilerine göre Smart Latch, yarış hayatı boyunca toplamda 1 milyon 125 bin TL kazanç elde etti.

SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Atın sahibi, Smart Latch'i herhangi bir ücret almadan binicilik kulüplerine verilmesi için teslim ettiğini açıkladı. Olayın ardından atın nasıl kesildiği ve etlerin aşevine nasıl ulaştığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BAKANLIĞIN LİSTESİNDE DE YER ALDI

Öte yandan söz konusu işletme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde de kamuoyuna duyuruldu. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.