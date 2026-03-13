Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'de bir aşevinde dağıtılan kavurmanın içinden çıkan dijital çiple ortaya çıkan skandalla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemelerde kavurma yapılan atın kimliği ve geçmişi netleşti.
Yetkililerin yaptığı incelemede kavurma yapılan atın, "Smart Latch" isimli 4 yaşındaki İngiliz yarış atı olduğu belirlendi. Yarış kariyerinde 3 birinciliği bulunan atın daha önce çeşitli yarışlarda derece elde ettiği öğrenildi.
Elde edilen bilgilere göre Smart Latch, son yarışına 14 Ekim 2025 tarihinde çıktı. Bu yarış sırasında atın bacağında kemik kırığı oluştuğu tespit edildi. Türkiye Jokey Kulübü verilerine göre Smart Latch, yarış hayatı boyunca toplamda 1 milyon 125 bin TL kazanç elde etti.
Atın sahibi, Smart Latch'i herhangi bir ücret almadan binicilik kulüplerine verilmesi için teslim ettiğini açıkladı. Olayın ardından atın nasıl kesildiği ve etlerin aşevine nasıl ulaştığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan söz konusu işletme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde de kamuoyuna duyuruldu. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
