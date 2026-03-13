Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı

Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
13.03.2026 08:48
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de aşevinde dağıtılan kavurmanın içinden çıkan dijital çip skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde kesilen atın, 3 birinciliği bulunan ve yarış kariyerinde 1 milyon 125 bin TL kazanan İngiliz yarış atı "Smart Latch" olduğu belirlendi.

Mersin'de bir aşevinde dağıtılan kavurmanın içinden çıkan dijital çiple ortaya çıkan skandalla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemelerde kavurma yapılan atın kimliği ve geçmişi netleşti.

Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı

3 BİRİNCİLİĞİ BULUNAN YARIŞ ATI ÇIKTI

Yetkililerin yaptığı incelemede kavurma yapılan atın, "Smart Latch" isimli 4 yaşındaki İngiliz yarış atı olduğu belirlendi. Yarış kariyerinde 3 birinciliği bulunan atın daha önce çeşitli yarışlarda derece elde ettiği öğrenildi.

Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı

SON YARIŞINDA SAKATLANDI

Elde edilen bilgilere göre Smart Latch, son yarışına 14 Ekim 2025 tarihinde çıktı. Bu yarış sırasında atın bacağında kemik kırığı oluştuğu tespit edildi. Türkiye Jokey Kulübü verilerine göre Smart Latch, yarış hayatı boyunca toplamda 1 milyon 125 bin TL kazanç elde etti.

SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Atın sahibi, Smart Latch'i herhangi bir ücret almadan binicilik kulüplerine verilmesi için teslim ettiğini açıkladı. Olayın ardından atın nasıl kesildiği ve etlerin aşevine nasıl ulaştığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı

BAKANLIĞIN LİSTESİNDE DE YER ALDI

Öte yandan söz konusu işletme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde de kamuoyuna duyuruldu. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    sadece bize ozel bir durum. 1 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Tabi herkes ne yediğini gormeli 1 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    denetim ülkede sıfır 1 0 Yanıtla
  • Attila çetin Attila çetin:
    Sakat at. Tarım bakanlığı bu listeleri laf olsun diye yayınlıyor anlaşılan...Saldım çayıra mevlam bu milleti kayıra. 0 0 Yanıtla
  • zühtü mert zühtü mert:
    artık kişneme sırası bizde. yarışı 3 boy farkla kazanmazsak kesilen atın ahı tutar. 0 0 Yanıtla
