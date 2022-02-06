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Kayakla atlama milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu olimpiyat 36'ncısı - Son Dakika

Kayakla atlama milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu olimpiyat 36'ncısı

06.02.2022 16:04
Kayakla atlama milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu olimpiyat 36'ncısı

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir atlayış gerçekleştirdi.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir atlayış gerçekleştirdi. Olimpiyatlarda kayakla atlamada elemeleri geçerek tarih yazan milli sporcu İpcioğlu, normal tepe final 1'nci turunda 99.0 metrelik atlayış ve 115.0 puanla olimpiyat oyunlarını 36'ncı sırada tamamladı.

Kayakla Atlama milli sporcusu İpçioğlu, bu sezonun en iyi atlayışını gerçekleştirerek, 11 Şubat'ta geniş tepe elemelerinde mücadele edecek. Milli sporcunun performansını değerlendiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Arda ile gurur duymaya devam ediyoruz. Bu sezon bizi her platformda başarıyla temsil etti. Finali çok az bir farkla kaçırdı ama olsun sporcumuz üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Kendisini ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum" dedi.


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Türkiye Kayak Federasyonu, Olimpiyat, Milli, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayakla atlama milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu olimpiyat 36'ncısı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayakla atlama milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu olimpiyat 36'ncısı - Son Dakika
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