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Kayakla atlamada tarihe geçen İpçioğlu kariyeriyle göz dolduruyor Açıklaması - Son Dakika

Kayakla atlamada tarihe geçen İpçioğlu kariyeriyle göz dolduruyor Açıklaması

24.12.2021 11:20
Kayakla atlamada tarihe geçen İpçioğlu kariyeriyle göz dolduruyor Açıklaması

Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki 2018 Kış Olimpiyatları'na katılarak Türkiye'yi kayakla atlamada ilk kez temsil eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, kariyerinde aldığı başarılarla dikkati çekiyor.

Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki 2018 Kış Olimpiyatları'na katılarak Türkiye'yi kayakla atlamada ilk kez temsil eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, kariyerinde aldığı başarılarla dikkati çekiyor.

Milli kayakçı, Çekya ve Romanya'daki Continental Kupası yarışlarında elde ettiği derecelerle Türkiye'nin kayakla atlamada Continental Kupası müsabakaları tarihinde en iyi derecelerini elde etti. İpçioğlu, Kazakistan'da düzenlenen Kayakla Atlama Yaz Dünya Kupası'nda da gerçekleştirdiği 88 metrelik atlayışıyla 30 sporcu arasına girerek ilk Dünya Kupası puanını kazandı.

Daha sonra Rusya'da düzenlenen Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda 41. olup elemeleri geçerek finallerde yarışmaya hak kazanan Fatih Arda İpçioğlu, 19 ülkeden 72 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye tarihinde ilk kez Dünya Kupası finalinde yer alma başarısı gösterdi. İpçioğlu, söz konusu müsabakada aynı zamanda Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda finallerde yarışan ilk Türk sporcu unvanını da elde etti.

Bu başarılarını sürdürmek isteyen milli kayakçı, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na ikinci kez kota almak için katılacağı müsabakalardan da güzel sonuçlar almak için çalışıyor.

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, kayakla atlama branşında şu ana kadar birçok ilki gerçekleştirdiğini ifade etti.

Gelecekle ilgili planlarını AA muhabirine anlatan İpçioğlu, Finlandiya'da yaz aylarında yarışlara katıldığını hatırlatarak, "Oradaki Continental Kupası yarışlarını iyi şekilde kazandık. Daha sonra bu puanla dünya kupalarına girme hakkı kazanıyoruz ancak ona hemen gidilmiyor, puan toplayarak girebiliyoruz." dedi.

İpçioğlu, yarış dönemlerinde birtakım olumsuzluklara rağmen amacından vazgeçmediğini ifade ederek, "Romanya'daki aynı yarışlarda dedem vefat etti ve ben buna katılmama kararı aldım. Ailemin yanında olmam gerekiyordu. 2 gün kaldıktan sonra Romanya'ya gittim ve hiç antrenman yapmadan 60 kişilik yarışmayı 6. bitirdim. Bu kayakla atlama tarihimizdeki en iyi dereceydi. İkinci gün madalya umuduyla çıkacaktık ve PCR testi vermiştik ve arkadaşımın testinin pozitif çıkması nedeniyle bizi yarışmaya sokmadılar." diye konuştu.

Daha sonra başka müsabakalara girdiğini anlatan İpçioğlu, şöyle konuştu:

"Romanya'dan sonra tekrar Kayakla Atlama Yaz Dünya Şampiyonası'na girmeye karar verdik ve Kazakistan'a gittik. İlk Dünya Kupası yarışmasını tecrübe etmeye gittik ama kendime güvendim ve puan aldım. Orada puan almam çok ses getirdi çünkü olimpiyat kotasını da kazanmıştım. Rusya'da olimpik sporcuların atladığı Dünya Kupası yarışlarına katılmaya karar verdik. Televizyonda atlayış yapan sporcularla yarışıyorum ama hiç bir şekilde taviz vermedim, bu yarışları ilk 50'nin içinde bitirerek Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası elemelerini geçen ilk Türk sporcu oldum. Şimdi saygı gösteriyorlar bu zamana kadara kış sporlarında Türkiye olarak kendimizi göstermedik ama bu göstermeyeceğimiz anlamına gelmiyordu, bunu ispatlamış olduk."

"Olimpiyat için ikinci kotayı kovalıyoruz"

İpçioğlu, Almanya ve Avusturya'da yarışlara katılacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünya Kupası'nda çok önemli dereceler aldık. Şimdi 4 tepe turnuvaları var. Kayakla atlamanın belki de olimpiyatlardan sonra en çok ses getiren yarışları. 2 farklı ülkede 4 tepede rampada olan bir yarışma. Ondan sonra da bir kaç dünya kupası yarışları var onlara gireceğiz. Bu arada olimpiyatlar için ikinci kotayı da kovalıyoruz. Dünya kupası yarışlarına girmemiz sayesinde hem bizim gelişim göstermemiz hem de diğer takım arkadaşlarımın olimpiyata kota alma şansı var. Bu dünya kupası yarışlarında iki arkadaşımdan biri ilk 30'a girip puan alırsa olimpiyata iki sporcu gideceğiz yani 'iki uçan Türk'ün olimpiyatta yer alması için çabalıyoruz."

Hedeflerine değinen İpçioğlu, "Çok büyük bir planımız var, bu sefer uçuş rampasından atlayan ilk Türkler olacağız. En büyük rampanın iki katı büyüklüğünde. Bu uçuş rampasından şu ana kadara hiçbir Türk atlamadı. Olimpiyatlardan sonra uçuş rampasından atlayan ilk Türkler olarak kayakla atlamada tekrar tarih yazmayı inşallah başaracağız." ifadesini kullandı.

"Fatih Arda'yı Çin'deki olimpiyatlarda da ilk 30'da görmek istiyoruz"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu da Fatih Arda İpçioğlu'nun kayakla atlama branşında başarılı bir sporcu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Fatih Arda son yıllarda çok başarı elde etti. Dünya kupalarındaki elemelere Türkiye tarihinde ilk defa 43'üncü ve 30'uncu oldu. Bunlar bizim için son derece ümit verici sonuçlar. Fatih Arda'yı Çin'deki olimpiyatlarda da ilk 30'da görmek istiyoruz. Muhakkak madalya almasını da bekliyoruz ama ilk 30'a da girse bizim için güzel olacak. Fatih Arda Türkiye'de yaptığı sporda idol oldu. Altyapımızda Fatih Arda'nın peşinden gitmek isteyen yaklaşık 40 sporcumuz var. Bayan sporcularımız da oldu. Bu tamamen kendisinin son yıllarda yaptığı başarının semereleri."

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Kış Olimpiyatları, Dünya Kupası, Türkiye, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayakla atlamada tarihe geçen İpçioğlu kariyeriyle göz dolduruyor Açıklaması - Son Dakika
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