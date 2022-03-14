Kaybettiği milli forma şansını yeniden bulan engelli yüzücünün hedefi madalya - Son Dakika

Adana'da üç yıl önce hak kazanmasına rağmen sağlık sorunları nedeniyle milli formayı giyemeyen 14 yaşındaki bedensel engelli yüzücü Meryem Nur Tunuğ, yeniden seçildiği milli takımda madalya kazanmak için kulaç atıyor.

Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün altyapısına 8 yaşında seçilen Meryem, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen turnuvalarda Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Trabzon'da 5-7 Nisan 2019'da düzenlenen milli takım seçmelerinde serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık disiplinlerinde aldığı derecelerle ay-yıldızlı ekibe girme hakkı kazanan Meryem, sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalınca milli forma hayalini gerçekleştiremedi.

Geçen yıl tekrar başladığı sporda milli takım seçmelerinde yeniden forma kazanmak için çalışmalarını sürdüren Meryem, Gaziantep'te 6 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takım Seçme Yarışması'nda aldığı derecelerle yeniden ay-yıldızlı ekibe seçildi.

Meryem, ikinci kez yakaladığı milli forma şansını iyi değerlendirip madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meryem Nur Tunuğ, AA muhabirine, 3 yıl önceki yarışmada hak kazanmasına rağmen ameliyat olmak zorunda kalınca milli formayı giyemediğini söyledi.

Bu durumun kendisini çok üzdüğünü ancak çalışmalarını etkilemesine izin vermediğini ifade eden Meryem, "2019'da milli takıma seçilmiştim ama ameliyat oldum. Ameliyatım bittikten sonra da pandemi çıktı. Pandemide milli takıma girmek için evde kondisyon çalışmalarımı sürdürdüm. Sonra Gaziantep'te yarıştım ve milli takıma tekrar girdim. Şimdi milli takım için çalışıyorum. Allah'ın izniyle madalya almak istiyorum." diye konuştu.

Meryem, bu ay Eskişehir'de yapılacak milli takım kampına, ardından nisan ayında Almanya'da gerçekleştirilecek Para Yüzme Dünya Serisi Yarışması'na katılacağını belirtti.

Sağlık sorunları nedeniyle milli takıma gidememesinin kendisini çok üzdüğünü, ikinci yakaladığı şansı iyi kullanacağını anlatan Meryem, Almanya'da en iyisini yapmaya çalışacağını söyledi.

Eruçar: "Onun dünya derecesi yapacağına inanıyorum"

Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Zehra Eruçar, 7 yıldır sporcuları olan Meryem'in çok azimli, hırslı biri olduğunu belirtti.

Gaziantep'te yapılan seçmelerde 2 dünya, 4 Avrupa barajını geçen Meryem'in milli takıma girme şansını elde ettiğini ifade eden Eruçar, sporcunun önce Eskişehir'deki kampa, nisan ayında da dünya serisine katılacağını aktardı.

Ameliyat olduğu dönemde Meryem'in çok zorlandığını dile getiren Eruçar, şunları kaydetti:

"Meryem, ameliyattan sonra çok ağır bir süreç geçirdi. Bu süre içinde ailesi, arkadaşları, kulüp olarak biz çok destekçisi olduk. Milli takıma gidemeyeceği için çok üzülmüştü ama başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Kendisi de azimli, çok hırslı bir kızımız. Onun dünya derecesi yapacağına inanıyorum."