Kayısı Cup Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Kayısı Cup Tenis Turnuvası sona erdi

24.06.2022 16:23

Iğdır'da düzenlenen 2. Kayısı Cup Tenis Turnuvası, final maçlarıyla tamamlandı.

Iğdır'da düzenlenen 2. Kayısı Cup Tenis Turnuvası, final maçlarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü yerleşkesindeki kortlarda düzenlenen organizasyon, tek kadınlar, tek erkekler, çift erkekler ve çift kadınlar müsabakalarının ardından son buldu.

Tek kadınlarda Şehrazat Dağcı birinci, Çağla Kesten ikinci, çift kadınlarda Eylül Akkoyun ve Şehrazat Dağcı çifti birinci, Nil Delice ve Aleyna Özer çifti ise ikinci oldu.

Tek erkeklerde Mustafa Sancaklıoğlu'nun birinci, Mete Köseoğlu'nun ikinci olduğu turnuvada, çift erkeklerde ise Mustafa Sancaklıoğlu ve Muhammet Kefeli çifti birinciliği, Deniz Penciu ve Serhan Savcı çifti de ikinciliği elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kayısı Cup, federasyon olarak tenisin her zaman ve her yerde herkes tarafından oynanabilmesi adına yürüttüğümüz stratejilerin bir ürünüdür. Tenis her yerde oynanacaksa bunu göstermemiz gerekir." dedi.

Iğdır'ın tenis sporu için sunduğu imkanlara işaret eden Durmuş, "Iğdır'da iklim tenise çok yatkın, çok müsait. Buradaki iklimin avantajlarını kullandık ve bu kent öncelikli illerimizden biri oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Sporu Tabana Yayma' politikasına uygun şekilde tenisi tabana yaymak adına başlattığımız turnuva, daha önce birincisini yaptığımızda heyecan duyduğumuz, ikincisini yaptığımızda da gittikçe geliştiğini gördüğümüz bir şampiyonaya dönüştü." diye konuştu.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sporcular ve katılımcılara ise kayısı ikramında bulunuldu.

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Kaynak: AA

Şehrazat, gençlik, Iğdır, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayısı Cup Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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