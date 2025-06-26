Kaykay Sporuna Gençlerden Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kaykay Sporuna Gençlerden Yoğun İlgi

26.06.2025 11:13
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Türkiye Kaykay Federasyonu, gençlerin kaykay sporuna olan ilgisinin arttığını ve 2,900 sporcuyla başarıya ulaştıklarını duyurdu.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, kaykay sporuna gençlerin ilgisinin hızla arttığını, kısa sürede 2 bin 900 sporcu sayısına ulaştıklarını söyledi.

Federasyon başkanlığına geçen yıl ekim ayında seçilen Fahrettin Yıldız, genel kuruldan bugüne kadarki sürece ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Düzenledikleri faaliyetler hakkında bilgi veren Yıldız, "Son 9 aylık süreçte federasyon olarak toplamda 32 faaliyet gerçekleştirdik. Bunların arasında en önemlisi, federasyon tarihimizin en yüksek katılımlı etkinliği Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası'nın 1. etap ulusal sıralama yarışması oldu." dedi.

Yıldız, ulusal yarışmada dereceye giren sporcuların uluslararası organizasyonlara katılımlarını sağladıklarını belirterek, " Fransa'da, federasyon tarihimizde ilk kez street branşında yarı finale yükselen Berke Dikişcioğlu ile önemli bir başarıya imza attık. İtalya'da bowl (çanak) branşında yarışan ve Los Angeles'ta yaşayan ikiz kaykaycılar Efe ve Ege Tok da uluslararası arenada gösterdikleri performansla büyük bir başarı sağladı." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Yıldız, federasyonun olimpik yolculuğunda öneme sahip ilk kapsamlı çalıştayı Yalova'da 150 katılımcıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Çalıştayda, 2017 yılında kurulan federasyonumuzun Los Angeles 2028 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda önemli stratejik kararlar aldık. Genç ve dinamik bir branş olan kaykayın ülkemizde hızla geliştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Temel hedefimiz, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek, bu branşta Türkiye'nin olimpiyatlarda ilk kez yer almasını sağlamak."

Ankara, Bursa, Denizli, Yalova, Şanlıurfa, Karaman gibi farklı kentlerde hakem ve antrenör eğitimleri düzenlendiklerini dile getiren Yıldız, son 6 ayda 168 yeni antrenör ve 233 yeni hakem yetiştirdiklerini vurguladı.

Kurslarda World Skate Hakem Kurulu Başkanı Martin Karas ile üyeleri Daniel Lebron ve Mike Prangnell gibi uluslararası isimlerin yer aldığına işaret eden Yıldız, bu eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

"Doğru yolda olduğumuzun kanıtı"

Kulüp ve sporcu sayılarını paylaşan Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, "Federasyon olarak kısa sürede 123 kulüp ve 2 bin 900 sporcuya ulaştık. Bu durum bizim için oldukça sevindirici ve motivasyon kaynağı. Bu, kaykay sporunun ülkemizdeki popülaritesinin ve gençlerimizin ilgisinin ne kadar hızlı arttığını gösteriyor. Bu gelişme, doğru yolda olduğumuzun ve çalışmalarımızın karşılık bulduğunun bir kanıtı niteliğinde." diye konuştu.

Tekerlekli paten branşında yaptıkları çalışmalara değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Tekerlekli paten branşında da önemli yol kat ettik. Göreve geldiğimiz dönemde ilk olarak düzenlediğimiz Kulüpler Türkiye Tekerlekli Paten Şampiyonası, Karaman'da rekor katılımla gerçekleşti. 40 kulüp ve 20 ilden toplam 252 sporcunun katıldığı bu organizasyonla önemli bir başlangıç yaptık. Ayrıca yine Karaman'da Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması'nı düzenledik. Bu yarışmaya 19 ilden 208 erkek ve 189 kadın olmak üzere toplam 397 sporcu katıldı. İki gün süren yarışlar 100, 500 ve 1000 metre kategorilerinde gerçekleştirildi. Sporcuların performansı ve seyirci ilgisi büyük beğeni topladı."

Uçan Kaykay Projesi

Uçan Kaykay Projesi ile Türkiye genelinde gençleri kaykay sporuyla buluşturmayı ve bu branşı yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldız, "Proje kapsamında ilk etapta belirlenen Denizli'de, toplamda 38 beden eğitimi öğretmenine antrenörlük ve hakemlik eğitimleri verdik. Ayrıca 26 okula kaykay malzemeleri temin ederek öğrencilerin sporla tanışmasını sağladık. Bu proje ile gençlerin spor alışkanlıklarını destekleyerek hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. Projemizin gelecek yıllarda daha geniş çapta devam etmesini planlıyoruz. Üç yıllık vizyonumuz kapsamında hedefimiz, ilk yıl için 10 ilde bu projeyi yürütmek ve altyapıya büyük katkı sağlamak." değerlendirmesini yaptı.

Yıldız, uluslararası alanda da önemli adımlar attıklarının altını çizerek, "World Skate Başkanı Sabatino Aracu ve Genel Sekreteri Doris Gent ile yakın temas halindeyiz. Son olarak yönetim kurulumuzla İtalya, Almanya ve Fransa'daki uluslararası yarışmalar sonrasında kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Ayrıca uluslararası tanınmış kaykaycı Daniel Lebron ile danışman antrenörlük sözleşmesi imzaladık. Bu iş birlikleri, uluslararası alanda güçlü ve etkin bir federasyon olmamıza büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Yıldız, bundan sonraki sürece ilişkin ise şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte kaykay ve tekerlekli paten sporlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak için kapsamlı bir yol haritası hazırladık. İlk hedefimiz seçimden önce de söylediğim gibi Los Angeles 2028'de kaykay branşında Türkiye'nin ilk temsiline hak kazanmak ve kaykay ile tekerlekli pateni ülke genelinde sağlam temeller üzerine kurarak büyütmek. Türkiye genelinde uluslararası standartlarda yeni kaykay parkları yapmak, bölgesel ve ulusal turnuvaları artırmak ve uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmek temel hedeflerimiz arasında. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek ve Türkiye'de bu branşları uluslararası arenada daha yüksek seviyelere taşımak için tüm paydaşlarımızla kararlılıkla ilerleyeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kaykay Sporuna Gençlerden Yoğun İlgi - Son Dakika

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